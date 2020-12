OnePlus vient de lancer sa vente de Noël avec jusqu’à 7% de réduction sur ses combinés. D’accord, techniquement, c’est la vente du 7ème anniversaire de la marque, mais nous ne pouvons pas voir beaucoup de différence par rapport à notre position, étant donné que Noël n’est que la semaine prochaine.

La vente baisse les prix sur tous les combinés OnePlus, à l’exception des OnePlus 8 et 8 Pro, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent acheter le OnePlus 8T ou OnePlus Nord avant Noël.

Le 8T et le Nord offrent jusqu’à 45 £ et 32 ​​£ de réduction, respectivement, selon la configuration que vous achetez, tandis que les remises sur le budget OnePlus Nord N10 et N100 rendent leur prix déjà minuscule encore plus petit.

Mais vous vous demandez probablement: ce sont les meilleurs prix?

Au moment de la rédaction de cet article, les prix de OnePlus ont battu ceux d’Amazon et de John Lewis sur le 8T, mais Laptops Direct propose des prix encore meilleurs sur les combinés Nord, bien que John Lewis corresponde au prix de Laptop Direct sur le Nord N100.

Nous avons indiqué ci-dessous le prix le plus bas par appareil, mais nous vous recommandons de comparer les trois sites avant d’acheter, en cas de changement de prix ou de stock.

Offres de Noël OnePlus 8T

Voir notre examen du OnePlus 8T, où il a reçu 4/5 étoiles et un badge recommandé par le conseiller technique.







Offres de Noël OnePlus Nord

Les appareils sont expédiés sous quatre jours à partir de OnePlus, ce qui signifie que vous pouvez les obtenir à temps pour Noël, tandis que Laptops Direct propose une livraison gratuite et une livraison le lendemain. Voici les dernières dates de commande pour une livraison avant Noël si vous prévoyez d’acheter des technologies auprès d’autres détaillants.

Nous avons également examiné le Nord et le Nord N10 5G si vous souhaitez voir à quoi ressemblent les téléphones au quotidien.

Nous rassemblons séparément les meilleures offres technologiques de Noël ici si vous voulez voir ce qui est proposé. Et pour tout ce qui concerne le Boxing Day, consultez notre guide complet.