Obtenez 400 £ de réduction sur le MateBook E de Huawei et économisez gros sur les accessoires

Microsoft Surface est le choix évident si vous recherchez un Windows 2-en-1, mais notre offre préférée du Black Friday est l’une des meilleures alternatives.

Le MateBook E de Huawei n’est sorti qu’en avril, mais vous pouvez déjà économiser 400 £ sur le modèle Intel Core i5. Surtout, cette nouvelle étiquette de prix de 599£inclut le couvercle du clavier, donc pas besoin de payer un supplément pour un. En conséquence, il représente un excellent rapport qualité-prix.

Obtenez l’offre MateBook E de Huawei

Cependant, cette offre est encore meilleure grâce à la gamme d’accessoires à prix réduit que propose Huawei. 100 £ de réduction sur les derniers écouteurs FreeBuds Pro 2 sont une bonne affaire, tandis que le haut-parleur Bluetooth Sound Joy est un choix solide à moins de 70 £. L’offre de sac à dos gratuite n’est plus disponible, mais vous pouvez toujours économiser 80 £ sur un style légèrement différent.

Cependant, tous ces éléments sont totalement facultatifs – vous bénéficierez toujours de 400 £ de réduction si vous ne voulez que la tablette et le clavier. Si vous êtes plutôt satisfait d’un processeur Intel Core i3, cela revient également à 449,99 £ avec une remise de 150 £.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Alors, qu’est-ce qui en fait une si bonne affaire? Cela signifie essentiellement que vous pouvez obtenir des performances de niveau phare à partir d’un appareil de milieu de gamme. Comme l’explique notre avis 4 étoiles, les autres points forts incluent un superbe écran OLED de 12,6 pouces, d’excellents appareils photo et même une prise en charge complète du stylet. Si vous n’avez pas besoin de beaucoup de ports ou d’une autonomie d’une journée, c’est une excellente option.

Pour le contexte, le Surface Go 3 haut de gamme (sans LTE) et le clavier coûtent presque le même prix pour le Black Friday, mais il ne dispose que d’un processeur Core i3 et d’un écran inférieur de 10,5 pouces. Même avec des remises récentes, la configuration et le clavier Surface Pro 8 les moins chers vous coûteront plus de 800 £.

Malheureusement, Huawei ne vend pas le MateBook E aux États-Unis. À moins que vous ne souhaitiez l’importer, les offres sur la Surface Pro 8 ou même la Surface Pro 9 sont vos meilleures alternatives.