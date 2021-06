Obtenez 40 £ de réduction sur une cafetière Lavazza Idola – ou un mousseur à lait gratuit

Si vous envisagez de vous acheter une nouvelle machine à café – ou d’en acheter une comme cadeau pour la fête des pères – et que vous cherchez quelque chose pour livrer un café rapide, savoureux et sans tracas, l’Idola est une excellente option.

Normalement, l’Idola est au prix de 139 £, mais en ce moment, il existe de nombreuses offres sur l’appareil.

Si vous voulez juste la machine à café elle-même, son prix a été réduit par les détaillants, y compris Amazon, qui le vend pour seulement 99 £, plus livraison gratuite. C’est près de 30% de réduction. Si vous achetez maintenant (c’est maintenant le vendredi), vous pouvez le faire livrer le lundi. Les options de couleur sont le rouge, le noir ou le grège (un nom horrible pour une couleur latte attrayante, comme illustré).

Very le vend également pour 99 £, bien que vous devrez payer 3,99 £ pour la livraison. Il vaut mieux payer seulement 1 £ de plus pour achetez-le sur AO.com, qui propose également la livraison gratuite.

Mais ce n’est pas votre seule option de transaction.

Si vous vous rendez à Lavazza, vous pouvez vous procurer l’Idola en rouge ou en noir (au tarif plein), ainsi que le mousseur MilkEasy gratuit, disponible sur d’autres sites, dont John Lewis, pour 49 £.

Le MilkEasy fera mousser et/ou chauffera votre lait, c’est donc un petit accessoire pratique pour faire des cappuccinos, des lattes, des milkshakes et des cafés glacés.







L’Idola et le MilkEasy se marient bien car l’Idola n’a pas de mousseur à lait intégré et les capsules A Modo Mio sont uniquement du café (Nescafé Dolce Gusto, par exemple, fabrique également des capsules de lait). Ainsi, l’ajout du MilkEasy signifie que vous pouvez préparer à peu près n’importe quelle boisson au café de votre choix.

À propos de l’idole

L’Idola est une cafetière à dosettes élégante qui produit des expressos et de longs cafés noirs. Nous l’avons noté 4 sur 5 dans notre revue, et avons particulièrement apprécié son fonctionnement silencieux, rapide et facile.

Il est compatible avec les capsules Lavazza A Modo Mio, qui se déclinent en sept mélanges, dont quatre variétés d’espresso, un long noir et un décaféiné. Vous pouvez acheter un pack varié de 112 capsules pour 35 £ sur Amazon, ce qui signifie que chaque tasse de café vous coûtera 31p.

Toutes les capsules Lavazza sont industriellement compostables, ce qui signifie que vous pouvez les jeter avec vos déchets alimentaires si vous les faites ramasser par la mairie. Il s’agit d’une option beaucoup plus simple que de nombreuses capsules, qui doivent soit être renvoyées au fabricant pour recyclage, soit finir en décharge. Malheureusement, vous ne pouvez pas les composter à la maison.







Nous ne savons pas combien de temps dureront les offres, alors dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Et pour plus d’options de machines à café, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures machines à café que nous avons testées.