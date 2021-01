À 179 £, le Nord N100 est le combiné le plus abordable de OnePlus à ce jour. Maintenant, cependant, une réduction de 40 £ de John Lewis rend le téléphone encore plus abordable, faisant tomber le prix à seulement 139 £. L’offre de John Lewis comprend également une paire gratuite d’écouteurs Bullets Wireless Z. Rendez-vous chez John Lewis pour voir cet ensemble OnePlus Nord N100 maintenant.

Les écouteurs Bluetooth Bullets Wireless Z coûtent 49,95 £ s’ils sont achetés directement auprès de OnePlus, ce qui signifie que les clients économisent un total de 88,96 £ sur le forfait. Cette valeur surpasse l’économie de John Lewis de 69,95 £.

Le N100 contient une liste de fonctionnalités impressionnantes malgré son petit prix. Vous obtenez un écran LCD HD + IPS de 6,52 pouces, une configuration de stockage de 4 Go de RAM / 64 Go, une configuration triple caméra et une énorme batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 W, le tout alimenté par une puce Snapdragon 460. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et la connectivité Bluetooth 5.0.

Ce que vous n’obtiendrez pas, c’est la 5G – mais ce n’est pas vraiment une solution pour ceux qui recherchent un téléphone économique avec tous les éléments essentiels. Alex Walker-Todd, notre éditeur de technologie grand public et expert en matière de smartphones, explique ici tout ce qu’il y a à savoir sur le Nord N100.

Le Nord N100 est devenu disponible en pré-commande aux États-Unis le 8 janvier, avec le Nord N10 5G avec des ventes commençant 15 janvier. L’accord de John Lewis surpasse l’accord de précommande de OnePlus aux États-Unis, qui comprend également le Bullets Wireless Z, mais ne réduit pas le téléphone lui-même.

Rendez-vous chez John Lewis pour économiser sur le pack OnePlus Nord N100 maintenant.

Vous pouvez également parcourir d’autres excellentes offres de téléphone à petit budget du mois ici. Nous classons séparément les meilleurs téléphones économiques sur le marché ici.