Obtenez 40% de réduction sur les écouteurs Earfun Air Pro SV au son excellent

Cet accord pour Les écouteurs, peut-être les meilleurs écouteurs de la marque de valeur à ce jour, existent depuis environ un mois. Mais j’ai pensé que cela valait la peine de refaire surface pour ceux qui auraient pu le manquer.

Les bourgeons ne sont toujours pas disponibles sur Amazon, mais Earfun les vend via son site Web et vous pouvez les récupérer pour 54 $ lorsque vous appliquez le code de réduction de 40 % ÉTÉ40 à la caisse. Cela reste leur prix le plus bas à ce jour.

Les Earfun Air Pro SV ont quelques avantages. Tout d’abord, comme indiqué, ils sonnent incroyablement bien pour un ensemble d’écouteurs dans cette gamme de prix. Ils offrent un son large et ouvert avec des basses bien définies et une bonne clarté. Ils sont également légers et confortables à porter. Il est important d’obtenir un joint étanche pour une qualité sonore optimale et une suppression du bruit – alors que j’ai pu obtenir un joint décent avec le plus grand ensemble d’embouts auriculaires, j’ai obtenu un joint encore meilleur avec un autre ensemble d’embouts que j’aime personnellement utiliser .

La suppression du bruit est efficace et les écouteurs se connectent à une application compagnon pour iOS et Android qui vous permet de modifier le profil sonore et de mettre à jour le micrologiciel. J’ai remarqué que le son s’améliorait lorsque vous activez la suppression du bruit – le volume et les basses sont amplifiés. De plus, un mode de transparence au son assez naturel permet un son ambiant si vous voulez entendre le monde extérieur autour de vous pour des raisons de sécurité.

David Carnoy/CNET



Earfun met en évidence la façon dont vous pouvez voir les tiges carrées des bourgeons à travers le boîtier – il y a une petite fenêtre – mais à part les tiges, les bourgeons eux-mêmes ont une forme et un design similaires à ceux des AirPods Pro. Bien que le boîtier offre une charge sans fil, il manque aux écouteurs un capteur qui met votre musique en pause lorsque vous les sortez de vos oreilles (vous pouvez utiliser un seul écouteur si vous le souhaitez) et reprend la lecture lorsque vous les remettez. Ils sont IPX5 étanche aux éclaboussures et la durée de vie de la batterie est évaluée à six heures avec la suppression du bruit activée. Il existe également un mode de jeu à faible latence et des commandes tactiles qui fonctionnent raisonnablement bien.

Earfun parle d’eux ayant “six micros professionnels pour une expérience d’appel époustouflante”, et ils fonctionnent assez décemment pour les appels, mais j’ai été déçu de la réduction du bruit lors de leur utilisation dans les rues de New York. Ils n’ont pas fait un aussi bon travail avec la réduction du bruit que je l’espérais, et les appelants ont dit qu’ils pouvaient entendre beaucoup de bruit de fond. Peut-être qu’Earfun peut modifier la réduction du bruit avec une mise à niveau du micrologiciel, mais la qualité des appels est la seule chose qui les empêche d’être exceptionnellement bon pour l’argent. Dans l’état actuel des choses, ils valent toujours la peine d’être achetés à ce prix pour leur son et leur ajustement.