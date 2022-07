Obtenez 4 mois gratuits d’Amazon Music Unlimited avec cette offre Prime Day

Comme Journée Amazon Prime approches, Amazon offre une tonne de réductions sur ses propres appareils et services, y compris Amazon Music Unlimited, qui a fait notre liste de favoris services de diffusion de musique.

Il est plus facile que jamais de diffuser musique, balados et plus directement sur vos appareils, où que vous soyez. Mais à mesure que de plus en plus de plates-formes apparaissent, il peut être difficile de choisir, surtout lorsque vous dépensez votre argent durement gagné. Essayer différents services peut vous aider à trouver celui qui vous convient, et dès maintenant dans le cadre de son premières offres Prime DayAmazon offre aux nouveaux abonnés la possibilité de pendant quatre mois complets – absolument gratuit.

Même si Amazon Music Unlimited n’a pas les numéros d’abonné qui Spotify fait actuellement, c’est toujours une excellente option de streaming pour l’auditeur moyen, avec plus de fonctionnalités ajoutées tout le temps. Lorsque vous vous inscrivez pour un compte, vous aurez accès à toutes sortes de contenus et d’avantages exclusifs, y compris une bibliothèque d’écoute de plus de 75 millions de chansons, de l’audio HD sur des pistes sélectionnées, une multitude de podcasts parmi lesquels choisir et plus encore, vous assurant ‘ll jamais avoir un trajet ennuyeux à nouveau.

Après votre essai gratuit de quatre mois du service de streaming, votre abonnement sera automatiquement renouvelé. C’est 10 $ par mois (ou 9 $ pour les membres Prime) pour Amazon Music Unlimited, sauf si vous résiliez le service. Mais vous pouvez annuler à tout moment en visitant votre . Un niveau gratuit est également disponible, mais vous n’aurez accès qu’à certaines listes de lecture et stations financées par la publicité, il vaut donc la peine de profiter de cette offre uniquement pour le contenu exclusif.