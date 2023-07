Obtenez 350 $ / 350 £ de réduction sur Dell XPS 13 Plus dans la vente Rival Prime Day

Prime Day est maintenant bien avancé, mais certaines des meilleures offres ne sont pas disponibles sur Amazon, surtout si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur portable. La vente « Black Friday in July » de Dell comprend des offres sur plusieurs de ses meilleurs ordinateurs portables, mais il y en a un qui se démarque vraiment.

Le dernier XPS 13 Plus, un appareil qui n’a été annoncé qu’en mai, est déjà disponible avec une remise de 350 $/350 £.

Plutôt que les 1 949 $/1 998,98 £ habituels, vous pouvez obtenir le modèle Intel Core i7-1360P avec 32 Go de RAM, un SSD de 1 To et un écran tactile OLED 3,5K pour seulement 1,599 £/1 648,98 £.

Obtenez cette offre Dell XPS 13 Plus aux États-Unis

Obtenez cette offre Dell XPS 13 Plus au Royaume-Uni

Contrairement aux offres Prime Day, cette offre n’expirera pas nécessairement à la fin du 12 juillet. Au lieu de cela, il s’agit d’une « offre en quantité limitée », bien que Dell ne précise pas le nombre d’unités disponibles. Mais si vous l’envisagez sérieusement, nous vous encourageons à vous y mettre rapidement.

Aussi impressionnante que soit cette remise, ce n’est pas la version la moins chère du XPS 13 Plus. Si vous êtes heureux de combiner le Core i7-1360P avec 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un écran LCD non tactile 1920×1080, il est disponible pour 1 149 $ aux États-Unis. C’est un rabais de 250 $, bien qu’il n’y ait aucun changement par rapport à l’habituel 1 419,38 £ Prix au Royaume-Uni.

Il est facile de comprendre pourquoi vous voudriez acheter le XPS 13 Plus. C’est un véritable ordinateur portable remarquable, avec un design époustouflant et des fonctionnalités impressionnantes telles qu’un clavier bord à bord et un trackpad invisible. La durée de vie médiocre de la batterie était notre principale plainte concernant le modèle 2022, mais l’efficacité énergétique améliorée du nouveau Core i7-1360P devrait y contribuer.

Mais si vous préférez la version 2 en 1 du XPS 13, il existe une autre offre intéressante au Royaume-Uni. À juste 1 391,44 €, le modèle Intel Core i7-1250U avec 16 Go de RAM et 1 To est disponible avec une remise importante de 429,94 £. Aux États-Unis, le même modèle est réduit à 1 299 $ suite à une économie de 250 $.

De nombreux autres ordinateurs portables sont proposés lors de la vente du Black Friday en juillet, à la fois dans le NOUS et ROYAUME-UNI.

Pour plus de réductions intéressantes, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres Amazon Prime Day.