Obtenez 300 $ de rabais sur Lenovo IdeaPad Gaming 3 dans le cadre de l’offre Prime Day

Il est révolu le temps où acheter un excellent ordinateur portable de jeu signifiait se séparer de beaucoup d’argent, et c’est particulièrement vrai en ce moment.

Dans la vente Prime Day d’Amazon, vous pouvez obtenir le Lenovo IdeaPad Gaming 3 pour seulement 599,99 $. C’est le moins cher de toute l’année, et une remise de 300 $ sur le prix catalogue. Étant donné que c’était déjà un bon rapport qualité-prix, c’est une affaire que vous ne voudrez pas manquer.

Obtenez l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 pour 600 $ sur Amazon

Alors que l’IdeaPad Gaming 3 est sorti en 2022, il tient très bien la route aujourd’hui. Le Ryzen 5 6600H d’AMD reste un processeur très performant, en particulier lorsqu’il est associé au GPU Nvidia RTX 3050. Vous bénéficiez également de 8 Go de RAM DDR5 rapide et d’un SSD de 256 Go.

Cet appareil de 15,6 pouces dispose d’un écran IPS 1920 × 1080, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il possède de nombreux ports et fonctionnalités de jeu classiques, tout en conservant un design sobre qui le rend adapté à une utilisation générale ainsi qu’aux jeux.

Cependant, comme vous pouvez vous y attendre pour un accord Prime Day, vous devrez être membre d’Amazon Prime pour en bénéficier. UN essai gratuit de 30 jours est disponible pour toute personne qui ne s’est pas inscrite auparavant, ce qui signifie que vous pouvez accéder à toutes les offres sans payer de supplément.

Assurez-vous simplement d’annuler avant la fin des 30 jours, sinon vous finirez par payer les frais mensuels réguliers de 14,99 $. Cela peut cependant être remplacé par un plan annuel moins cher de 139 $, et il existe de nombreux autres avantages.

Vous devrez cependant être rapide pour profiter de cette offre – elle doit expirer à minuit ce soir.

Malheureusement, il n’y a pas de réduction équivalente au Royaume-Uni. Mais il existe de nombreuses autres offres intéressantes dans la liste des meilleures offres Prime Day.