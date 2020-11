Obtenez 30% de réduction sur un Eufy RoboVac 30C aujourd’hui seulement

Nous avons un aspirateur robot fantastique pour vous.

L’Eufy Robovac 30C a un prix de vente conseillé de 269,99 £, mais son prix de détail habituel est maintenant d’environ 220 £. Pour aujourd’hui seulement, vous pouvez l’acheter pour 152,99 £ sur Amazon au Royaume-Uni. Cela signifie que vous envisagez une économie très solide de 67 £ sur un excellent aspirateur robot.

Nous avons testé le Eufy 30C et lui a donné 4,5 étoiles sur 5. Il se trouve actuellement en haut de notre tableau des meilleurs aspirateurs robots que nous avons examinés.

Vous pouvez le contrôler via l’application smartphone ou avec la télécommande fournie. Si cela vous semble trop dur (et que les robots aspirateurs devraient évidemment être le contraire), vous pouvez utiliser la commande vocale, via votre assistant Google ou Amazon Alexa.

Le 30C vous donnera jusqu’à 100 minutes de nettoyage avant de devoir rentrer chez vous et recharger. Cela signifie qu’il nettoiera tout un étage ou une section de votre maison sans avoir besoin de pause – ou, si vous vivez dans un petit appartement de bijoux, il gérera probablement toute votre place avant de devoir redémarrer.







Il a une aspiration de 1500 Pa (ce qui n’est pas mal du tout), deux brosses rotatives et une bonne capacité de poubelle de 0,6 L (soit deux fois plus que le Dyson 360 Heurist). Il dispose également d’une brosse à rouler, ce qui signifie qu’il est bon sur les tapis ainsi que sur les sols durs.

Il a de grandes roues qui lui permettent de franchir les seuils de la pièce. Mais si vous voulez qu’il reste en dehors d’une pièce, vous pouvez utiliser le ruban magnétique fourni pour séparer les zones à éviter.

Il a également un profil bas utile, de sorte qu’il peut passer sous des meubles à 73 mm du sol. Néanmoins, nous vous recommandons de mesurer la hauteur des grands meubles de votre maison, comme votre canapé, pour vous assurer qu’il peut nettoyer en dessous.

Si vous le voulez, n’attendez pas! Achetez-le maintenant car l’accord se termine ce soir (26 novembre).

Pour obtenir plus de recommandations sur les robots nettoyeurs, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés. Pour plus d’offres, en savoir plus sur le Black Friday en notre guide et découvrez toutes les meilleures offres technologiques nous avons trouvé.