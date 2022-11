Obtenez 30% de réduction sur les soins de la peau avec cette cybervente sur tout le site chez Peach & Lily aujourd’hui seulement

Les plus grands événements shopping de la saison Black Friday et Cyber ​​Monday sont terminés, mais il y a encore quelques offres en cours aujourd’hui qui ont des prix réduits. Se terminant aujourd’hui, Peach & Lily a prolongé son offre Cyber ​​​​Monday où vous pouvez obtenir en utilisant le code CYBER30.

Je possède pas mal de produits Peach & Lily, à la fois sous les produits homonymes et non Peach & Lily. Je les aime parce qu’ils sentent tous bon et fonctionnent à merveille, mais ils rendent également l’expérience d’utilisation des soins de la peau agréable parce qu’elle est luxueuse.

Pour ceux d’entre vous qui ont déjà utilisé la marque, une bonne façon de commencer est la c’est 39 $, mais c’est 27 $ avec le rabais. Il contient un nettoyant, une essence, un sérum et une crème antioxydante. Toute personne ayant une peau sèche, normale et grasse peut essayer ceci et suivre votre routine quotidienne en un rien de temps.

Les yeux sont l’une des premières choses que nous remarquons lorsque les gens vieillissent, car notre peau est fine autour de cette zone. Obtenez ceci pour 29 $. Même si vous ne verrez pas de changements sur votre peau du jour au lendemain, à long terme, votre peau vous remerciera. Obtenez un trio de masques à succès dans ce formulé pour traiter l’acné, réduire les pores et hydrater la peau. Cet ensemble de 90 $ contient des masques de resurfaçage, d’argile et de sommeil qui conviennent à tous les types de peau. Et avant de commencer votre routine de soins de la peau, n’oubliez pas de vous procurer ce produit primé qui enlève le maquillage, l’huile ou tout autre produit sur la peau pour 22 $.

Il y a une tonne de produits de soins de la peau supplémentaires qui sont en vente aujourd’hui. Si vous souhaitez vous préparer à une meilleure routine de soins de la peau, rendez-vous sur aujourd’hui.