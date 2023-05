Obtenez 30 % de réduction sur les fours à pizza Ooni ce week-end uniquement

Avec l’été qui approche, c’est le moment de mettre au point votre installation de cuisine en plein air – c’est pourquoi cette énorme vente est à ne pas manquer.

La marque écossaise Ooni offre 30 % de réduction sur un certain nombre de ses fours à pizza, ainsi que 15 à 20 % de réduction sur les accessoires de fabrication de pizza. Mais si vous voulez profiter de l’une de ces grosses remises, vous devrez être rapide.

Ces offres ne concernent que ce long week-end, donc le dernier jour de la vente est le 29 mai.

Notre premier choix de la vente serait l’Ooni Fyra, qui est généralement disponible pour 349 $ / 299 £. Mais ce week-end, si vous achetez directement chez Ooni, vous pouvez l’obtenir pour seulement 244,30 $ / 209,30 £.

Obtenez le Fyra pour seulement 244 $ / 209 £

Le Fyra est un four à bois, ce qui signifie une authentique saveur de feu de bois pour votre pizza. Et c’est aussi incroyablement rapide : il peut cuire une pizza de 12 pouces en 60 secondes. Mais si vous avez une poêle en fonte, vous pouvez également utiliser le Fyra pour cuire des steaks, des fruits de mer et des légumes.

Lorsque nous avons examiné le Fyra, nous lui avons attribué 4,5 étoiles sur 5, louant en particulier sa facilité d’installation et d’utilisation. Il est également portable.

Mais les fours à pizza ne sont pas les seuls en vente. Vous pouvez également vous approvisionner en articles de fabrication de pizza, tels que des pelles à pizza, des planches de service et plus encore, ainsi que des accessoires pour votre four, comme des granulés de bois et des housses de transport.

Les accessoires sont réduits dans cette vente de 15 à 20 %. Parcourez tous les articles en vente d’Ooni.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des fours à pizza Ooni, consultez nos critiques du Fyra 12 et du luxueux Karu 16 – qui est également en vente si vous êtes aux États-Unis, réduit de 799 $ à 639 $, mais n’a pas ‘ t été actualisé au Royaume-Uni.