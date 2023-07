Obtenez 30% de réduction sur le Ninja Speedi pour Prime Day

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes affaires – en particulier pour Prime Day – et celle-ci est une boucheuse.

En ce moment, et jusqu’à demain en fin de journée, vous pouvez obtenir 30% de réduction sur le Ninja Speedi sur Amazon.

Au Royaume-Uni, le prix est généralement de 249,99 £, mais si vous êtes un membre Prime, vous pouvez Achetez-le maintenant pour seulement 174,99 £, ce qui vous permet d’économiser 75 £, soit 30 %.

Obtenez l’offre Speedi sur Amazon

Les acheteurs américains peuvent obtenir un accord similaire, avec 35% de réduction sur son prix catalogue. Le Ninja Speedi a un PDSF de 199,99 $, mais son prix au jour le jour a légèrement baissé depuis son lancement. Pourtant, il est à son prix le plus bas jamais enregistré à 129,99 $ et c’est vraiment une bonne affaire.

Prenez-en un maintenant. Remarque pour les membres non principaux : Best Buy correspond à l’offre.

Pourquoi acheter le Speedi ? Vous pouvez lire notre avis pour tous les détails, mais en bref, cette combinaison friteuse à air et vapeur de comptoir vous fera abandonner votre four au profit de la cuisson de repas plus rapides et moins chers.

Il peut cuire à la vapeur, cuire à la vapeur, cuire à la vapeur, griller, frire à l’air, cuire et rôtir, déshydrater, saisir et faire sauter, cuire lentement et préparer des repas Speedi. Il s’agit d’un réglage de cuisson deux en un qui vous permettra de préparer des repas à deux étages en 15 minutes, en cuisant à la vapeur un plat de riz, de céréales ou de pâtes avec des légumes en dessous et en faisant frire vos protéines sur le dessus. C’est une cuisinière de comptoir vraiment brillante et nous sommes heureux de la recommander.

Pour bénéficier de ces économies – et de la plupart des offres Prime Day – vous devez être membre Prime. Vous pourrez peut-être obtenir un essai gratuit de Prime. Pour en savoir plus sur la vente Prime Day de cette année et parcourir les meilleures offres technologiques que nous avons repérées, consultez notre article sur les offres Prime Day.