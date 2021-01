Si vous cherchez à faire preuve de créativité pendant le verrouillage ou si vous souhaitez affiner vos compétences en Photoshop ou en montage vidéo, vous avez de la chance. Amazon offre actuellement près de 30% de réduction sur un abonnement d’un an à Adobe Creative Cloud, une offre qui surpasse la réduction de janvier d’Adobe. Rendez-vous sur Amazon pour profiter de cette offre Creative Cloud maintenant.

Voici ce que vous devez savoir …

L’abonnement annuel Adobe Creative Cloud coûte généralement 49,94 £ par mois, ou 596,33 £ si vous payez l’abonnement annuel en une seule fois. Adobe a actuellement une vente qui réduit ces prix de 20%, ce qui signifie que le taux mensuel du plan annuel tombe à 39,95 £, ou 476,96 £ si vous payez une somme forfaitaire.

Rendez-vous sur Adobe pour voir sa vente de janvier, qui se termine le 28 janvier.

Amazon, tout en ne faisant pas la publicité de la différence de prix à l’avance, a réduit de 30% le tarif d’Adobe (ou 29,7% si vous voulez être technique). Vous pouvez acheter la suite Adobe CC complète pendant un an pendant juste £ 419 – c’est 57,96 £ de réduction sur le prix réduit d’Adobe, ou 177,33 £ de réduction sur le prix standard d’Adobe. Le prix d’Amazon s’élève à environ 34,91 £ par mois.

Mieux encore, le prix d’Amazon pour l’édition étudiants et enseignants n’est plus que de 162,99 £ pour un an de service, soit 13,58 £ par mois. Le prix étudiant d’Adobe est actuellement de 16,24 £ par mois.

Le seul hic, si vous pouvez l’appeler ainsi, c’est qu’il n’y a pas d’option de paiement mensuel sur Amazon, vous devrez donc payer le prix total à l’avance. Pourtant, une économie de près de 180 £ sur Adobe CC est plus que bienvenue.

Cependant, nous avons déjà vu des remises plus importantes d’Adobe. En juillet dernier, le géant des logiciels créatifs a réduit de près de 40% Creative Cloud, faisant chuter les prix à 30,34 £ par mois pour toute la collection.

Rendez-vous sur Amazon pour obtenir 30% de réduction sur toute la suite Adobe Creative Cloud pendant un an. Si cela se vend, dirigez-vous vers Adobe pour voir sa vente de janvier.







Le plan Toutes les applications comprend un accès de bureau et mobile à toute la collection de logiciels Adobe, y compris les toujours populaires Photoshop, Illustrator et InDesign, ainsi qu’Acrobat Pro, After Effects et Premiere Pro (pour en énumérer quelques-uns).

Pour tout savoir sur les forfaits Adobe Creative Cloud, les tarifs et ce qui est inclus, consultez notre guide complet. Les étudiants devraient jeter un œil à notre guide dédié ici.