Obtenez 3 mois de Disney+, Hulu et ESPN+ gratuits lors de l’achat d’un appareil Amazon

Si vous cherchez à obtenir gratuitement Disney+, Hulu ou ESPN+, alors vous avez de la chance. Ce Prime Day, les clients Amazon Prime aux États-Unis peuvent obtenir un ensemble des trois services de streaming sans frais supplémentaires s’ils achètent une tablette Fire ou un appareil Fire TV éligible.

Le forfait coûte généralement 13,99 $ US par mois, il s’agit donc d’une énorme économie. Vous n’avez pas non plus à dépenser beaucoup pour obtenir cette offre – le Fire TV Stick Lite ne coûte que 17,99 $ après avoir réduit les prix dans la vente flash d’Amazon.

Cette offre est valable jusqu’au 23h59 PT le 22 juin 2021 et est exclusif aux membres d’Amazon Prime. Si vous n’êtes pas encore inscrit, les nouveaux clients peuvent obtenir un Essai gratuit de 30 jours, et après cela, un compte coûte 12,99 $ par mois, ou 119 $ par an.

Une fois que vous avez acheté votre produit, États d’Amazon que vous recevrez un code promotionnel à l’adresse e-mail avec laquelle votre compte Amazon est enregistré. Vous pouvez ensuite entrer ce code sur le site Web de Hulu, créer un compte et activer vos plans sur les trois plateformes de streaming.

Si vous ne voulez pas payer pour votre streaming, assurez-vous simplement d’annuler votre plan avant la fin de la fenêtre de trois mois.

Disney + diffuse actuellement des épisodes de la dernière émission d’action en direct MCU, Loki, et propose d’autres grands films et émissions, notamment Star Wars, le dernier film Pixar Luca et toutes les saisons des Simpsons.

Hulu diffuse actuellement la dernière saison de The Bold Type et propose également de superbes émissions telles que Castle Rock et The Handmaid’s Tale. Enfin, ESPN+ est le service de streaming pour toutes vos actions sportives, y compris les matchs de l’Euro 2020.

Voici quels produits sont éligibles à l’offre et combien ils coûtent actuellement dans la vente Prime Day. Notez que le stock est soumis à disponibilité :