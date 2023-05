Obtenez 3 mois d’accès à la suite complète d’applications créatives d’Adobe pour seulement 30 $

Adobe propose certaines des meilleures applications pour tous les types de créations, y compris les photographes, les graphistes, les animateurs et bien plus encore. Et si vous souhaitez accéder à sa suite complète d’applications, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. L’accès aux 25 applications, y compris des outils populaires comme Photoshop et Lightroom, vous coûterait généralement 82 $ par mois. Mais en ce moment, chez StackSocial, vous pouvez obtenir trois mois d’accès, plus 100 Go de stockage en nuage, pour seulement 30 $ au total, ce qui vous permet d’économiser plus de 200 $ par rapport au coût habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, vous voudrez donc vous inscrire bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

L’abonnement vous donnera accès à la dernière version d’une pléthore d’outils créatifs, notamment Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign, Acrobat Pro, Lightroom, After Effects, Adobe Express et bien d’autres, pour que vous n’ayez pas à choisir et choisir. Vous aurez également accès à des didacticiels pour vous aider dans votre prochain projet, à des bibliothèques Creative Cloud où vous pourrez enregistrer et partager des actifs, et à 100 Go de stockage dans le cloud conçu pour garder votre travail sûr, sécurisé et facilement accessible. De plus, des tonnes de polices, de modèles et d’actifs de stock. Les applications fonctionneront sur les ordinateurs Windows et Mac, et vous pouvez utiliser l’abonnement sur jusqu’à deux appareils.

Notez que pour échanger votre clé auprès de StackSocial, vous devrez créer un compte avec Adobe et sélectionner un plan de renouvellement, alors assurez-vous que vous êtes à l’aise avec cela avant d’acheter. Notez que cette offre comprend trois codes cumulables pour un abonnement d’un mois, plutôt qu’un seul code d’abonnement de trois mois, et vous devrez les échanger dans les 30 jours suivant l’achat.