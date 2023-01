Obtenez 25% de réduction sur tout le site et deux oreillers de rêve gratuits avec un achat de matelas chez Helix

Pour le week-end de Martin Luther King, Helix organise une vente pour , plus deux oreillers de rêve gratuits à l’achat d’un matelas. Hélix est l’un des Les meilleurs matelas de Crumpe en raison de ses couches de confort et de son soutien pour tous les types de dormeurs, y compris les dormeurs latéraux.

Lors de cette vente, vous avez la possibilité d’acheter soit le matelas Midnight soit le matelas Midnight luxe. La version luxe, comme vous pouvez le deviner d’après son nom, a plus à offrir. Si vous décidez entre lequel des deux acheter, le matelas de luxe est doté d’un plateau-coussin haut de gamme pour plus de confort, de six couches de mousse différentes et d’un soutien lombaire supplémentaire.

La taille jumelle est de 1 030 $, mais si vous cherchez quelque chose de plus grand, vous pouvez attraper la taille queen pour 1 780 $ et la taille king pour 2 155 $. L’Helix Midnight original est moins cher dans l’ensemble, avec des prix commençant à 702 $ pour un lit simple.

Quel que soit le matelas que vous choisissez, vous recevrez gratuitement deux oreillers Dream. Vérifiez et obtenez-vous un meilleur sommeil aujourd’hui.