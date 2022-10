Obtenez 25 % de réduction sur les soins des ongles longue durée lors de la vente des amis et de la famille de Londontown

Aimez-vous les manucures faites maison et avez-vous besoin d’un vernis à ongles de qualité qui reste en place ? Si c’est le cas, Londontown est de retour avec un autre accord via 17 octobre. Lors de la vente pour la famille et les amis de Londontown, vous obtiendrez en utilisant le code de l’offre FNF25et prenez du vernis et des outils qui garderont vos mains et vos pieds agréables.

J’ai testé Londontown, et je le porte toujours tout le temps quand je peins mes ongles car la consistance est excellente. En comparant son vernis à Sephora Collection, par exemple, Londontown sèche plus vite, glisse mieux et reste plus longtemps sur mes ongles, surtout lorsque vous utilisez son top et sa base.

Vous trouverez plusieurs nuances allant des nus aux couleurs vibrantes. Certains de mes favoris sont qui est un bleu doux, et , un jaune vif, à la fois 12 $ avec le rabais. Si vous voulez ajouter sur vos ongles, vous pouvez les obtenir pour 7 $.

Bien que je ne l’aie pas essayé, si vous voulez accélérer le processus de séchage, il y a un pour 12 $. Et lorsque vous êtes prête à enlever votre vernis à ongles sans les dessécher, Londontown’s est de 12 $ aussi. Si vous voulez juste un rabais sur la pédicure ou d’autres produits de soins corporels tels que les lotions et le gel douche, il y en a beaucoup en vente, y compris ce 15 $ pour hydrater vos mains.

Avec les vernis à ongles, les kits et les outils en vente, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour des ongles sains et beaux. Pour toute la vente, rendez-vous à Londontown pour en savoir plus.