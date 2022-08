Obtenez 25 $ de rabais sur les nouveaux Google Pixel Buds Pro sur Amazon

Les derniers écouteurs premium semblent être lancés avec des prix plus élevés ces jours-ci, mais j’ai dit à tous ceux qui se plaignent des augmentations de prix que même s’ils peuvent être dus à la pression inflationniste, cela laisse également plus de place aux remises. Exemple : le nouveau . Ils se vendent 200 $ ou 20 $ de plus que leur prédécesseur, mais sont maintenant en noir ou blanc. C’est une économie de 25 $.

Comme je l’ai dit dans mon avis, bien qu’il soit agréable que les Pixel Buds Pro aient enfin une fonctionnalité (annulation du bruit) que beaucoup d’écouteurs sans fil ont depuis un certain temps, ce qui distingue finalement les Pixel Buds Pro et les rend fortement mérite d’être considéré – en particulier pour les utilisateurs d’Android – est leur conception distincte et leur ajustement gagnant. Cela contribue à améliorer leurs solides performances à la fois sur le plan de la qualité sonore et de la suppression du bruit.

