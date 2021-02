Obtenez 249 £ de cadeaux gratuits avec les ordinateurs portables LG Gram 2021

Les derniers ordinateurs portables gram de LG sont arrivés au Royaume-Uni et vous pouvez réclamer des cadeaux gratuits si vous en achetez un.

Pour célébrer le lancement des ordinateurs portables légers Windows, LG offre une valeur de 249 £ de cadeaux comprenant ses propres écouteurs sans fil Tone Free et un sac à dos pour ordinateur portable Hershel Miller.

Vous n’avez même pas besoin d’acheter un ordinateur portable gramme de LG non plus, il vous suffit de réclamer vos cadeaux sur le site officiel, en prouvant votre achat avec un reçu. Assurez-vous simplement de l’échanger avant 14 mars.

Les ordinateurs portables LG Gram sont disponibles à partir de 1149 £ et vous pouvez les acheter chez Costco, Argos, AO, Amazon, Currys PC World et LG.com.

Les écouteurs sans ton de LG – d’une valeur de 179 £ – sont dotés de la technologie Meridian, de l’annulation active du bruit (ANC) et de la technologie UVnano qui prétend tuer 99,9% des bactéries.

Pendant ce temps, le sac à dos pour ordinateur portable Hershel Miller – d’une valeur de 70 £ – constituera un moyen élégant de transporter en toute sécurité votre nouvel ordinateur portable et vos nouveaux écouteurs.







Le LG gram 17 de l’année dernière était le meilleur ordinateur portable 17 pouces de l’année et la nouvelle version pour 2021 devrait prendre le même titre.

Il existe toujours un modèle 14 pouces beaucoup plus petit ne pesant que 999 g, et pour cette année, LG a également ajouté le LG gram 16 en tant que taille intermédiaire. Les modèles convertibles 2-en-1 des 14 et 16 arriveront en mars à partir de 1499 £.

«Ultra-légers, ultra-portables et offrant des performances exceptionnelles et une longue durée de vie de la batterie, les nouveaux modèles perpétuent l’héritage de la marque en matière de commodité informatique partout», a déclaré LG à propos de la nouvelle gamme.

Ils disposent d’écrans au format 16:10 avec jusqu’à 99% de l’espace de la gamme de couleurs P3 ainsi que de processeurs Intel Core de 11e génération et de graphiques Iris Xe. Ils sont certifiés Intel Evo.

Jetez un œil aux meilleures offres d’ordinateurs portables en ce moment.