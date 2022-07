Obtenez 200 £ de réduction sur un réfrigérateur-congélateur Samsung Bespoke en édition limitée

Regardez au-delà de la canicule et vous vous souviendrez peut-être de beaucoup de drapeaux et de fêtes de rue, alors que nous avons tous célébré le Jubilé de cette année. Si vous souhaitez quelque chose au-delà d’une aversion pour Pimm’s pour vous souvenir de cette époque, lisez la suite.

Le réfrigérateur-congélateur Bespoke Jubilee en édition limitée de Samsung, orné d’Union Jack, est en promotion dans ses soldes d’été. Vous pouvez l’acheter maintenant pour 799 £, en baisse de 20 % par rapport à son prix normal de 999 £.

Mais dépêche-toi. Ce sont les derniers d’une série très limitée, avec seulement 70 exemplaires de chaque coloris produits.

L’appareil à façade drapeau est disponible en trois options de couleurs différentes : Clean Black ; Glamour Lavande ; et Glam Peach, pour un look patriotique et pop art. Si vous craignez d’opter pour une option aussi audacieuse, n’oubliez pas que dans le cadre de la gamme Bespoke, vous pouvez remplacer les panneaux de verre à l’avenir par quelque chose de plus frais.

Ce réfrigérateur-congélateur est l’un des trois modèles sur mesure que Samsung propose actuellement au Royaume-Uni. Les autres options sont un grand réfrigérateur de garde-manger (que nous avons examiné) et un congélateur. Vous pouvez combiner les unités comme bon vous semble et opter pour différentes couleurs et finitions.

Le réfrigérateur-congélateur mesure 1,85 m (ses dimensions sont de 185 x 595 x 658 mm) et il est plus spacieux que vous ne l’imaginez, avec une capacité de réfrigérateur de 230 litres et une capacité de congélateur de 114 litres, grâce à la technologie SpaceMax de Samsung.

Il dispose d’un système de refroidissement complet pour maintenir une température constante, d’un congélateur sans givre et d’une technologie d’onduleur numérique écoénergétique.

Économisez 100 £ sur tous les réfrigérateurs et réfrigérateurs congélateurs Samsung Bespoke

Si le réfrigérateur-congélateur Bespoke Jubilee n’est pas pour vous, vous pouvez économiser 100 £ sur tout appareil sur mesure en utilisant le code SUR MESURE100 à la caisse. Ou, si vous envisagez d’acheter deux appareils ou plus ensemble, économisez 20% sur tous les réfrigérateurs sur mesure.

Pour d’autres options de réfrigérateurs et de réfrigérateurs-congélateurs, et pour voir les marques et les modèles que nous recommandons, consultez notre tour d’horizon des meilleurs réfrigérateurs que nous avons testés.