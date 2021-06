Obtenez 200 £ de réduction sur un iRobot Roomba i7+ à vidange automatique pour Prime Day

Ils disent que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent et si vous attendez votre temps pour obtenir les meilleures offres, vous pourriez avoir de la chance. Il ne reste que quelques heures pour faire une bonne affaire Prime Day et cette offre éclair est l’une des dernières grosses remises de la vente.

En ce moment, vous pouvez obtenez le iRobot Roomba pour 599,99 £ dans la vente Amazon Prime, contre 799,99 £. C’est un énorme 200 £ ou 25% de son prix habituel.

N’oubliez pas que pour obtenir cette offre, ou toute autre, sur Amazon, vous devrez être un membre Prime. Et gardez à l’esprit que les offres se termineront à 23h55 le 22 juin et que les meilleures offres peuvent se vendre plus rapidement.

Cependant, si vous n’êtes pas membre Prime, la boutique en ligne iRobot correspond à l’offre et vous pouvez obtenir le même rabais là-bas.

La dernière fois que l’iRobot Roomba a été remisé, c’était en janvier, lorsque son prix est tombé à son RRP actuel de 799 £. Il s’agit donc d’une remise réelle et énorme.

Évidemment, la grande caractéristique de ce robot aspirateur est qu’il se videra dans le quai qui l’accompagne. Le quai peut contenir 30 charges, donc même si vous planifiez un nettoyage tous les jours, vous n’aurez besoin de vider le sac dans le quai qu’une fois par mois.

Cela signifie qu’il est pratique pour les personnes sensibles à la poussière, qui ne veulent pas fouiller pour nettoyer une poubelle ou avoir un nuage de poussière sur le visage lorsqu’elles la vident.

L’i7+ dispose d’un logiciel de cartographie sophistiqué, il cartographiera donc votre maison et créera des repères virtuels pour l’aider à naviguer sans se coincer dans un nid de fils ou s’échouer sur un pied de lampe.







Vous pouvez également programmer le nettoyage de différentes pièces à des heures différentes, de sorte que vous pouvez régler votre Roomba pour qu’il aspire la cuisine tous les jours après le petit-déjeuner et le salon une fois que vous êtes allé au lit.

Vous pouvez délimiter les zones à éviter en créant des « murs virtuels » qui le maintiendront hors d’une pièce – il n’est donc pas nécessaire de ramasser le Lego avant de passer l’aspirateur. Fermez simplement cette pièce et laissez le Roomba nettoyer le reste de la maison. Et si vous voulez vous assurer qu’il évite une zone plus petite – comme le lit du chien – vous pouvez « halo » l’article et le Roomba gardera ses distances.







L’i7+ passera l’aspirateur jusqu’à 90 minutes avant de devoir retourner à sa station d’accueil pour se recharger et il est compatible avec les assistants à domicile, vous pouvez donc utiliser des commandes vocales pour le contrôler.

Obtenez l’offre sur Amazon ou chez iRobot. Pour voir le meilleur des autres remises technologiques, consultez notre liste des meilleures offres Prime Day disponibles.

Et si vous n’êtes pas sur le Roomba, jetez un œil à nos aspirateurs robots les mieux notés pour plus de recommandations.