Obtenez 200 £ de réduction sur le nouveau Huawei MateBook X Pro avec un code exclusif

Huawei fabrique certains des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter, mais il faut généralement plusieurs mois avant que de grosses remises ne soient disponibles. Pas cette fois, cependant.

Bien que le MateBook X Pro 2023 ne soit mis en vente au Royaume-Uni que le 1er juin, les lecteurs de Tech Advisor peuvent déjà obtenir 200 £ de réduction sur le prix habituel des tâches. Saisie du code exclusif ‘A200XPRO‘ à la caisse signifie qu’il coûte 1 599,99 £ au lieu de 1 799,99 £ RRP.

Obtenez 200 £ de réduction sur le Huawei MateBook X Pro maintenant

Si cela ne suffit pas, Huawei lance également gratuitement une paire de ses écouteurs sans fil FreeBuds 5. Ceux-ci coûtent généralement 139,99 £, ce qui porte l’économie totale à près de 340 £. Vous pouvez même obtenir des FreeBuds SE à prix réduit (10 £ de réduction) ou des FreeBuds 5i (20 £ de réduction) si vous avez besoin d’une paire supplémentaire.

Toutefois, si vous souhaitez profiter de cette offre, assurez-vous de le faire en 28 juin. C’est à ce moment-là que le code de réduction exclusif expire, et il n’y a aucune garantie que les écouteurs gratuits resteront longtemps non plus.

Bien que nous n’ayons pas encore examiné le nouveau MateBook X Pro, il est juste de voir que nous étions fans du modèle fin 2022. C’est une magnifique machine de 14,2 pouces, combinant un design élégant avec un excellent clavier et un trackpad et une charge incroyablement rapide.

Le nouveau Huawei MateBook X Pro pour 2023 Huawei

Les performances étaient déjà impressionnantes, mais l’ajout des dernières puces Intel de 13e génération les rend encore meilleures. L’efficacité énergétique supplémentaire qu’ils fournissent devrait également profiter à la durée de vie de la batterie.

À moins que vous n’ayez spécifiquement besoin d’un GPU discret, le nouveau MateBook X Pro semble être l’un des meilleurs ordinateurs portables absolus de 2023.

Mais si vous avez besoin d’un nouveau smartphone, nous avons également un code de réduction exclusif de 200£pour le P60 Pro de Huawei jusqu’au 30 juin. Apprenez tout sur le téléphone dans notre examen complet.

Malheureusement, Huawei ne vend pas ses appareils en Amérique du Nord, il n’y a donc pas d’offres comparables aux États-Unis.