Obtenez 200 £ d’applications et de divertissement avec les nouveaux téléviseurs Samsung

Si vous cherchez à acheter un nouveau téléviseur cette année, alors Samsung a une offre qui pourrait bien vous inciter à choisir l’un de ses propres modèles.

À partir de maintenant, il regroupe ce qu’il dit être plus de 200 £ d’applications premium et de divertissement lorsque vous achetez un téléviseur de sa gamme 2020/2021.

Le schéma s’appelle Smart Start et est disponible avec les modèles de téléviseurs à partir de 279 £. Si vous n’êtes pas tout à fait prêt à acheter maintenant, ne vous inquiétez pas, cette offre est disponible jusqu’au 6 janvier 2022.

Les essais et les offres gratuites sur Smart Start incluent :

Cinq locations de films UHD avec Rakuten TV

Un abonnement de trois mois à BritBox

Visionnage ou téléchargements sans publicité via YouTube Premium

Un abonnement de quatre mois à Tidal ou HiFi pour la musique

Un abonnement de trois mois à des cours d’exercices virtuels via Fiit

Pour bénéficier de la promotion Smart Start, téléchargez l’application Samsung Promotion sur votre nouveau téléviseur (là encore, elle doit faire partie de la gamme 2020/2021). Une fois connecté à votre compte Samsung, l’application affichera des codes de réduction uniques pour toutes les promotions qui vous sont proposées. Cliquez sur « l’obtenir maintenant » sur l’offre que vous souhaitez utiliser.

De nombreux modèles sont inclus dans cette promotion, notamment des panneaux QLED, la gamme AU pour ceux qui ont un budget plus serré et la gamme Neo QLED, qui est une toute nouvelle gamme Mini-LED pour cette année.

Vous pouvez trouver plus d’options dans notre liste des meilleurs téléviseurs Samsung et voir comment ceux-ci se comparent à d’autres concurrents dans notre liste des meilleurs téléviseurs en général. Vous pouvez aussi en savoir plus sur Smart Start.