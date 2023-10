Obtenez 20 To de stockage cloud à vie avec cette offre StackSocial unique de 90 $

Il n’est pas judicieux de conserver toutes vos photos, musiques, films et autres fichiers importants sur le disque de stockage de votre ordinateur. Cela peut ralentir les performances et vous risquez de tout perdre en cas de panne ou de panne. Si vous recherchez un moyen pratique, abordable et sans risque de tout sauvegarder, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Tout de suite, 20 To de stockage cloud Prism Drive pour seulement 90 $, ce qui vous permet d’économiser plus de 90 % par rapport au prix habituel. Et contrairement à de nombreux autres services de stockage cloud, il s’agit d’un paiement unique, vous n’avez donc pas à vous soucier des coûts d’abonnement récurrents qui s’additionnent au fil du temps.

Et si 20 To est un peu trop pour vos besoins, vous pouvez obtenir 10 To pour 80 $, 5 To pour 59 $ ou 2 To pour 39 $. Notez simplement que ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 23 octobre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Prism Drive vous permet de stocker vos fichiers en toute sécurité et d’y accéder depuis pratiquement n’importe où à l’aide de votre ordinateur, téléphone ou tablette. Vous pouvez télécharger à peu près n’importe quel type de fichier, y compris MP4, JPEG, PPT et plus encore, et vous pouvez prévisualiser les fichiers dans le cloud sans avoir à les télécharger au préalable. Notez qu’il existe une limite de taille de fichier de téléchargement de 10 Go.

Le service utilise un cryptage sans connaissance pour assurer la sécurité de vos données et les fichiers supprimés peuvent toujours être récupérés jusqu’à 30 jours après. Il n’y a aucune limite quant au nombre d’appareils que vous pouvez utiliser pour accéder à votre disque de stockage et vous pouvez créer des liens partageables pour partager des fichiers en toute sécurité avec vos amis et votre famille.