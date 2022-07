Obtenez 20 $ de réduction sur un support Pixel pour votre Pixel 7 Pro

Vous ne possédez pas encore le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro, mais vous regardez probablement les rendus, examinez cette nouvelle barre de caméra en métal et actualisez les listes Facebook dans l’espoir que vous serez le prochain à avoir de la chance et à acheter un prototype. Si le jour venait où vous possédez un Pixel 7, pourquoi ne pas prendre un Pixel Stand pour lui et obtenir à la fois une charge sans fil et un moyen de transformer votre téléphone en un écran intelligent lorsqu’il est connecté ?

Le Pixel Stand (2e génération) est actuellement à 20 $ de réduction, probablement en tant que solde de Prime Day. Avec un rabais de 20 $, vous paierez 59 $ au lieu de 79 $ pour vivre l’expérience que j’ai décrite ci-dessus.

Cela en vaut la peine? Ha. Si vous avez vraiment besoin de tous les éléments de marque Pixel à utiliser avec votre téléphone Pixel, alors bien sûr. J’en ai attrapé un l’année dernière et il fait un excellent travail de chargement de mon Pixel 6 et Pixel 6 Pro à des vitesses sans fil solides. Il est bien construit, a une finition en plastique souple et n’a pas l’air offensant avec son extérieur blanc cassé et vert. C’est un bon chargeur sans fil.

La plupart des détaillants vendant ce Pixel Stand (2e génération) l’ont actuellement à prix réduit, alors n’hésitez pas à parcourir les lieux pour le trouver à l’endroit que vous préférez.

Liens de l’offre Pixel Stand: Amazone | Boutique Google