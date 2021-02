Obtenez 20 £ de réduction sur Oculus Quest 2 chez GAME jusqu’à épuisement des stocks

L’Oculus Quest 2 a 20 £ de réduction sur GAME dans le plus gros rabais que nous ayons vu jusqu’à présent cette année.

La réduction de 20 £ s’applique à la fois aux variantes de 64 Go et de 256 Go, abaissant les prix à 279,99 £ et 379,99 £ respectivement. Compte tenu de la popularité du casque VR de Facebook et du manque de remises ces derniers mois, nous ne nous attendons pas à ce que les actions durent longtemps.

Suivez toutes les réductions Quest 2 au Royaume-Uni et aux États-Unis ici.

Le Quest 2 est un puissant système tout-en-un qui fonctionne sans fil et se connecte également au PC via le câble Oculus Link, ce qui en fait l’un des casques VR les plus polyvalents. À des prix inférieurs à 500 £, il est également nettement plus abordable que les casques concurrents de HTC et Valve, qui avoisinent les 1000 £.

Le Quest 2 a été lancé en octobre 2020 à 100 £ de moins que le Quest original, tout en améliorant également diverses fonctionnalités de conception et de performances.

Avec le Quest 2, les utilisateurs peuvent s’attendre à un casque plus léger et plus confortable avec un écran de résolution plus élevée, avec près de 2K par œil. Le Quest 2 augmente les taux de rafraîchissement à 90 Hz, au lieu de 60 Hz. Voir notre examen complet de la quête 2, où elle a reçu un 5/5 étoiles complet et un badge recommandé par le conseiller technique

Regarde aussi: Comment configurer plusieurs comptes sur Oculus Quest 2

En octobre dernier, John Lewis avait une réduction similaire de 20 £ sur les précommandes de Quest 2 pour les membres de My John Lewis, pour être surpassé par les premières offres du Black Friday des points de vente Argos et Currys PC World sur eBay qui ont réduit de 32 £ l’option de 256 Go, et 24 £ sur l’option 64 Go.

À l’heure actuelle, les prix de GAME pour le Quest 2 sont les plus compétitifs, avec John Lewis, Amazon, Argos et Currys PC World maintenant tous les prix catalogue (voir ci-dessous). Dirigez-vous vers GAME pour économiser 20 £ sur la quête 2 dès maintenant.