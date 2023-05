Obtenez 20% de réduction supplémentaire sur les appareils iRobot neufs et remis à neuf sur eBay

Passer l’aspirateur fait partie de ces tâches quotidiennes qui ne disparaissent jamais vraiment. Mais à mesure que la technologie a progressé, de nouveaux aspirateurs peuvent gérer le nettoyage de vos sols pour vous – et avec tant d’offres d’aspirateurs robots, vous n’avez pas à dépenser un bras et une jambe pour passer l’aspirateur sur votre liste de tâches. En ce moment sur eBay, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 20 % (jusqu’à 100 $) sur les appareils et accessoires iRobot neufs et remis à neuf lorsque vous utilisez le code promotionnel IROBOT20 à la caisse. Il n’y a pas de minimum de commande et vous pouvez utiliser le code promotionnel jusqu’à deux fois jusqu’au 14 mai.

Il existe une tonne d’options disponibles qui peuvent vous faire gagner un peu de temps et d’efforts lors du rangement, y compris l’aspirateur robot Roomba S9 Plus avec une base à vidage automatique, qui a mérité une place sur notre liste des meilleurs aspirateurs robots pour 2023. C’est idéal pour s’attaquer aux poils d’animaux et aux tapis en peluche, ce qui en fait une option solide pour les propriétaires d’animaux. Ce modèle remis à neuf est déjà réduit de 550 $, ce qui porte le coût à 750 $ – mais avec le code promotionnel appliqué, le prix tombe à seulement 650 $.

Vous trouverez également le i7 Plus dans les deux nouveau et Remis à neuf état, la i3 Plus Evo et même un Robot laveur Braava Jet si vous souhaitez qu’une équipe de robots s’attaque à vos sols. Et si vous ne voulez pas investir dans un modèle avec une base à vidage automatique, de nombreuses options sont disponibles à partir de seulement 150 $ avant les économies supplémentaires. Assurez-vous de magasiner le toute la collection iRobot sur eBay pour trouver le bon ajustement pour votre maison.