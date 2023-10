Obtenez 18 % de réduction sur les coques Speck pour iPhone 15 avec notre code de réduction unique

Avec l’iPhone 15 sorti et disponible à l’achat, c’est probablement le bon moment pour réfléchir à la manière dont vous allez le protéger à long terme. Un bon étui contribuera grandement à protéger votre nouveau et coûteux téléphone, ainsi qu’à garantir que votre appareil aura l’air neuf, même dans un an. Heureusement, même si les coques pour iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont chères, Speck propose une offre spéciale aux lecteurs de CNET, et vous pouvezéconomisez 18% sur votre commande.

Cette ordonnance ne doit pas nécessairement concerner uniquement des cas. Speck propose d’autres accessoires, notamment des protecteurs d’écran – ce n’est jamais une mauvaise idée – ainsi que des supports, des poignées, des portefeuilles et bien plus encore. Ils sont tous compatibles avec les nouveaux iPhones, alors assurez-vous d’ajouter ce que vous voulez à votre commande avant de finaliser votre commande si vous souhaitez économiser 18 % sur tout. Entrez le code CNET18 pour verrouiller cette remise.

Il existe de nombreuses coques différentes parmi lesquelles choisir, que vous cherchiez à protéger l’iPhone 15 ou l’iPhone 15 Pro Max, haut de gamme. Il y a des cas avec Prise en charge ClickLock MagSafe de Speck dans une gamme de couleurs, tandis que les personnes qui préfèrent que leurs étuis soient clairs je peux en choisir un, aussi. Avec des couleurs intéressantes pour l’iPhone 15 proposées, cela pourrait bien être la voie à suivre. Cependant, nous ne sommes pas si sûrs de ces couleurs atténuées de l’iPhone 15 Pro.

N’oubliez pas de saisir le code de réduction CNET18 lors du départ, et que cette offre se terminera le 15 octobre à minuit (heure du Pacifique). Cela signifie qu’il vous reste encore un peu moins d’une semaine pour effectuer votre achat, mais n’oubliez pas, sinon vous finirez par payer plus que ce que vous deviez.