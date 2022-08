Obtenez 150 £ de réduction sur un téléphone Samsung et des écouteurs gratuits avec tout échange de téléphone au Royaume-Uni

Samsung a conclu un accord de reprise pour une sélection de ses téléphones. Si vous achetez un S22, un S21 FE, un S20 FE ou un Z Flip 3 et que vous échangez un autre téléphone (fonctionnel ou cassé), vous réclamez 150 £ de réduction sur votre nouveau téléphone, ainsi qu’une paire de Galaxy Buds Live gratuits. – vaut généralement 139 £.

Si vous voulez profiter pleinement de cette offre, alors entrez vite. L’accord n’est en vigueur que jusqu’à demain, le 9 août. Vous pouvez toujours réclamer le cashback jusqu’au 31 octobre, mais vous manquerez les écouteurs gratuits.

Obtenez 150 £ de réduction et des écouteurs Galaxy gratuits lorsque vous échangez un téléphone Samsung

L’offre de Samsung s’applique aux appareils Android et Apple. Le téléphone peut être endommagé, mais il doit toujours pouvoir s’allumer et maintenir une charge, être réinitialisé aux paramètres d’usine, ne pas avoir de verrous logiciels et ne pas avoir de financement ou de crédit en cours.

Les Galaxy Buds Live offrent une excellente qualité audio et sont confortables à porter – vous pouvez en savoir plus dans notre revue Galaxy Buds Live. Nous avons également des critiques du S21 FE, du S20 FE et du Z Flip 3.

Voici comment réclamer l’accord :

Dirigez-vous vers la page du téléphone que vous souhaitez acheter – le S22la S21 EFla S20 FE ou la Retournement Z 3

Sélectionnez la couleur, le plan de paiement et les extras supplémentaires du téléphone que vous avez choisi

Lorsque vous arrivez à votre panier, cliquez sur le bouton plus sur la carte « Trade In »

Suivez les étapes pour sélectionner le modèle, la marque et l’état de votre ancien téléphone

Ajoutez le numéro IMEI – vous pouvez le trouver en saisissant *#06# sur l’écran d’accueil de votre téléphone, dans les paramètres “à propos du téléphone” ou sur l’emballage de votre téléphone.

Sélectionnez ‘Ajouter une remise’

La réduction devrait maintenant être appliquée – vous devrez emballer votre ancien téléphone et suivre les étapes pour l’échanger une fois que vous aurez acheté votre nouvel appareil

Samsung a également d’autres offres disponibles avec cela, y compris 12 mois de Disney + gratuitement, 20% de réduction sur un Samsung SmartTag + et 15% de réduction sur une Galaxy Watch.

Vous pouvez également consulter notre tour d’horizon des meilleures offres Samsung Galaxy S22 ce mois-ci.