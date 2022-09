Obtenez 15 % de réduction sur les essentiels de la cérémonie et de la réception pour votre prochain mariage

Se marier peut coûter très cher, de l’achat de la robe de mariée à la sécurisation d’un lieu, il y a beaucoup de tâches à accomplir avant le grand jour. Si vous ou quelqu’un que vous aimez allez vous marier et que vous êtes en pleine planification, voici votre chance d’obtenir des articles essentiels à prix réduit.

En ce moment, à travers 3 octobre Minted propose un accord pour tous les essentiels de cérémonie et de réception dont vous avez besoin en utilisant le code d’offre MARIAGE22.

Alors, qu’est-ce que Minted considère comme essentiel pour une cérémonie de mariage et une réception ? Pas mal de choses en fait. Au cours de cette vente, vous pouvez obtenir des rabais sur les pancartes de mariage, les menus, les marque-places et les cartes d’escorte, les numéros de table, les programmes, les faveurs de mariage et même la décoration. Cette offre exclut toutefois les produits provenant directement de l’artiste, les frais de services de conception personnalisés et les sceaux de cire d’Artistaire. Vous ne pouvez pas non plus combiner cette promotion avec d’autres, alors gardez cela à l’esprit.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles, notamment bohème, pictural, illustratif, classique et formel, etc. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir le thème que vous souhaitez. Donc, si vous êtes intéressé par un thème aquarelle, vous pouvez l’obtenir. Si vous voulez quelque chose avec un monogramme, ils l’ont aussi. Et si vous êtes intéressé par quelque chose avec un thème de destination, vous le trouverez aussi.

Quels que soient vos besoins pour votre prochain mariage ou celui d’un ami, vous pouvez participer et/ou économiser de l’argent en magasinant sur avant la fin de la vente.