Obtenez 15 £ de réduction sur le LIFX Mini Color et voyez le signal lumineux vert

LIFX, fabricant d’éclairage domestique intelligent de haute qualité, s’est associé au National Grid pour prendre en charge le signal lumineux vert.

Le schéma permet à la lumière intelligente de briller en vert lorsque l’électricité qui alimente votre maison provient de sources d’énergie renouvelables telles que le vent et le solaire.

L’idée est que, lorsque vous voyez le signal lumineux vert, vous pouvez utiliser des appareils électriques en sachant que vous faites votre part pour la planète, et ne pas les utiliser (ou autant d’entre eux) lorsque la lumière est éteinte et donc la source d’énergie provient de sources à plus haute teneur en carbone telles que les combustibles fossiles.

Pour voir ce feu vert, vous avez besoin d’une ampoule de couleur LIFX. Et c’est pourquoi la société propose la réduction, qui court jusqu’au 30 juin 2021.







Normalement, le Mini Color coûte 44,99 £, mais avec cette offre, vous pouvez l’obtenir pour 29,99 £. Achetez-en quatre (ou plus) et vous économiserez 5 £ supplémentaires par ampoule, soit 24,99 £ chacune.

Cette offre est disponible auprès de LIFX direct, mais vous pouvez également la trouver sur Amazone où – au moment de la rédaction de cet article – il s’agissait de l’offre du jour à 24,99 £.

Les informations indiquant si l’électricité est verte ou non proviennent d’un outil de prévision qui utilise l’apprentissage automatique pour prédire à l’avance quelle sera la source d’énergie lorsqu’elle arrivera dans votre maison.

Les données sont mises à disposition via une applet IFTTT (If This Then That). Une fois que vous avez configuré l’applet Green Light Signal dans l’application IFTTT et que vous l’avez connecté à votre compte LIFX, l’ampoule saura alors quand briller en vert.







Bien sûr, étant une ampoule Mini Color, vous pouvez également la changer pour la couleur de votre choix à l’aide de l’application LIFX, d’Alexa ou de l’Assistant Google. Il peut également fonctionner comme une ampoule blanche traditionnelle et peut être réglé sur la teinte exacte que vous voulez, des blancs froids à la lumière du jour aux lueurs chaudes et douillettes du soir. Et il est disponible en raccords à baïonnette et E27.

Martin Carroll, directeur de LIFX UK Limited, a déclaré: «Nous sommes ravis de faire partie de ce nouveau programme de signal lumineux vert avec National Grid. Des efforts pour passer à des sources d’énergie plus propres sont observés à travers le pays, mais parfois l’action pour un individu n’est pas aussi simple. Non seulement le programme de signal lumineux vert permet aux consommateurs de faire des choix énergétiques plus intelligents, mais c’est aussi un moyen pour les gens de sentir qu’ils participent à la transition énergétique et qu’ils font partie d’un changement plus important.

John Pettigrew, directeur général de National Grid, a déclaré: «Le changement climatique est la plus grande crise à laquelle l’humanité est confrontée. En tant que partenaire principal de la COP26, nous voulons donner de l’espoir aux gens en les sensibilisant aux changements transformationnels qui se produisent dans le secteur de l’énergie alors que nous nous dirigeons vers un avenir énergétique propre. Le système énergétique britannique a atteint un nouveau record vert au début du mois avec près de 80% de l’électricité provenant de sources zéro carbone, et au cours des sept dernières années, nous avons réduit les émissions de carbone du système électrique de 66%.

Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire, mais en montrant aux gens les progrès qui ont été réalisés et en les rassemblant pour mieux comprendre la consommation d’énergie avec des outils comme le Green Light Signal, nous pouvons collectivement avoir un impact réel et significatif dans la lutte contre le changement climatique. . »

