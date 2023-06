Obtenez 15 % de réduction sur l’art de Grid Studio pour le technicien ou le papa joueur

Les outils et les cravates ont tendance à être le cadeau idéal pour les hommes, mais les deux peuvent devenir un peu périmés. Si vous voulez un cadeau funky pour un papa ringard, vous cherchez peut-être les derniers gadgets, mais ce genre de papas peut généralement vous battre au poing, saisissant la dernière technologie dès qu’elle arrive dans les rayons des magasins. Au lieu de cela, cette fête des pères, vous devriez envisager d’obtenir quelque chose de vraiment unique avec une touche nostalgique que tout papa peut apprécier. Tout de suite Grille Studio offre des remises importantes sur certains de ses best-sellers, ainsi qu’une remise de 15 % sur tout le site avec le code FD15 à la caisse, vous aidant à offrir à votre vieil homme un cadeau qu’il aimerait montrer. Cette offre est disponible jusqu’au 4 juin.

Grid Studio affiche des technologies vintage telles que des téléphones, des appareils de jeu et plus encore. Il désassemble chaque appareil en ses composants et les organise de manière fascinante et attrayante. La pièce est affichée dans un cadre classique qui aura l’air élégant dans n’importe quel cadre. Pour la fête des pères, Grid Studio a réduit deux de ses pièces les plus populaires pour faciliter les dépenses de papa. Pour les fans d’Apple, le Grille iPhone 4 est réduit à 99 $, une économie de 70 $. Et pour le Gamer Dad, vous pouvez marquer un Grille Game Boy pour 199 $, vous permettant d’économiser 100 $. Et pour tout le reste, vous pouvez profiter de 15 % de réduction.

Bien que ce cadeau soit un ajout intéressant à une salle de jeux ou à une caverne d’hommes, il est suffisamment élégant pour que papa puisse montrer son amour de la technologie ou des jeux dans n’importe quel espace, y compris le bureau, le salon et au-delà. L’entreprise propose de nombreuses options intéressantes, y compris des œuvres d’art fabriquées à partir de iPhone, Téléphones Android et Téléphones Nokiaet d’autres fabricants de consoles, notamment Nintendo, Sony et Séga. Découvrez toute la sélection de Grid Studio et laissez votre père se prélasser dans sa nostalgie avec style – et pendant que vous y êtes, vous pouvez acheter un petit quelque chose pour votre propre maison.