Le propre matériel de Microsoft conserve généralement sa valeur extrêmement bien, mais cette tendance semble avoir été corrigée avec le Surface Laptop Go.

Pour un temps limité, procurez-vous le modèle i5 avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour seulement 764 £. C’est une économie de 135 £ sur le prix de vente conseillé d’un appareil sorti il ​​y a seulement quelques semaines, et il arrivera à temps pour Noël, même si vous n’êtes pas membre Prime. A titre de comparaison, le Microsoft Store propose le même modèle pour 809 £.

Si vous n’avez pas besoin d’autant de stockage, le modèle de 128 Go avec les mêmes spécifications est réduit à 629 £ avec une réduction de 70 £. La seule configuration pour ne pas voir une baisse de prix est le modèle d’entrée de gamme à 549 £, mais presque tout le monde aura besoin de plus que le SSD de 64 Go qu’il propose.

Sorti fin octobre, le Laptop Go est le dernier ajout à la gamme Surface en constante expansion de Microsoft. Suite à la mise en œuvre réussie de la ligne Budget 2-en-1 Surface Go, la société répète le truc pour ses ordinateurs portables traditionnels.

Le Laptop Go offre la même expérience de base que celle que vous trouverez sur le Surface Laptop 3 dans un écran plus compact de 12,4 pouces. L’affichage est une résolution légèrement inférieure et vous perdez des touches rétroéclairées, mais les lunettes sont en fait plus minces que celles que vous trouverez sur l’appareil phare de Microsoft.

La combinaison d’un processeur i5 de 10e génération avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go en fait un ordinateur portable parfait au quotidien, tandis qu’à 1,1 kg, il reste extrêmement portable. Son prix de départ de 899 £ rendait difficile de justifier le choix de l’ordinateur portable 3 (à partir de 999 £), mais cette grosse remise en fait un achat beaucoup plus convaincant.

