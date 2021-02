Le OnePlus 8 Pro a peut-être quelques générations maintenant que le OnePlus 9 est à l’horizon, mais c’est toujours l’un des meilleurs téléphones du marché. En fait, nous l’avons classé devant le OnePlus 8T et les téléphones plus récents comme l’iPhone 12 Pro Max. Maintenant que OnePlus a lancé sa vente pour la Saint-Valentin, il y a encore plus de raisons d’être adorable avec le 8 Pro.

Tout d’abord, le 8 Pro a une réduction solide de 100 £ – ce n’est pas une nouvelle réduction, remarquez, comme nous l’avons repéré le mois dernier (suivez toutes les offres OnePlus 8 et 8 Pro ici). Mais OnePlus propose désormais une paire gratuite d’écouteurs Bullets Wireless Z d’une valeur de 49,98 £ et un étui de protection en grès gratuit d’une valeur de 16 £ avec 8 achats Pro. Ces cadeaux font de l’offre la plus compétitive du marché.