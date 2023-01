Obtenez 100 £ de réduction sur le lisseur Dyson Corrale maintenant

Dyson fabrique certains des meilleurs outils de soins capillaires, notamment le sèche-cheveux Supersonic, le multi-styler Airwrap et le lisseur Corrale.

Outre leur remarquable qualité de conception, les produits ont un autre point commun : leurs prix exorbitants.

Mais pour le moment, vous pouvez obtenir 100 £ de réduction sur la Corrale, ce qui ramène le prix à 299,99 £ contre 399,99 £.

Ce n’est toujours pas bon marché, mais 25% de réduction est une économie importante. Si vous envisagez d’en acheter un, c’est le moment d’y aller. La remise est disponible sur la Corrale dans les coloris cuivre, fuchsia et nickel noir.

Nous n’avons pas vu une toute nouvelle Corrale à un meilleur prix.

Obtenez 100 £ de réduction sur la Corrale en cuivre de Currys

Currys a également l’accord sur les modèles fuchsia et nickel noir.

Vous pouvez également obtenir la même offre de Boots – mais uniquement sur les modèles fuchsia et nickel noir – ce qui est une excellente nouvelle si vous collectez des points auprès du détaillant. Boots offre 1196 points si vous achetez la Corrale, ce qui signifie près de 12 £ à dépenser en magasin.

Cette offre n’est malheureusement pas disponible aux États-Unis, mais nous avons trouvé une excellente offre sur un modèle en nickel noir remis à neuf disponible chez Nordstrom Rack pour seulement 299,99 $. L’offre remise à neuf de Dyson est de 449,99 $.

Pourquoi acheter la Corrale ?

Nous avons testé le Corrale et pensons que c’est l’un des meilleurs lisseurs que vous puissiez acheter. Vous pouvez lire notre critique complète pour en savoir plus, mais voici les faits saillants.

Sa qualité de fabrication est exceptionnelle et il présente un avantage majeur par rapport à presque tous les autres lisseurs : vous pouvez l’utiliser sans fil et, s’il est déchargé pendant que vous vous coiffez, branchez-le et continuez. Sa charge durera jusqu’à une demi-heure bien que, lors de notre test, nous ayons constaté qu’elle durait environ 20 à 25 minutes.

Emma Rowley / Fonderie

Selon Dyson, ses plaques de lissage flexibles signifient que vous obtiendrez une meilleure couverture lorsque vous l’utiliserez, ce qui signifie moins de dommages causés par la chaleur et de meilleurs résultats. Nous n’avons pas remarqué une énorme différence entre le Corrale et d’autres lisseurs de très haute qualité, mais il ne fait aucun doute qu’il est confortablement parmi les plus efficaces.

Il dispose de trois réglages de chaleur et vous pouvez modifier l’affichage de la température OLED en °F ou °C. Il peut également être rendu sûr pour le vol.

Notre seule mise en garde lors de l’achat est que, à 568 g, il est plus lourd que les lisseurs concurrents – grâce à la batterie lithium-ion à quatre cellules intégrée.

Si vous n’êtes pas vendu sur la Corrale, ou si vous voulez simplement découvrir la concurrence, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs lisseurs que nous avons testés. Et si vous souhaitez tout mettre à niveau dans votre salon à domicile, consultez notre tour d’horizon des meilleurs sèche-cheveux. Tous les outils présentés ont été entièrement testés et révisés.