Obtenez 100 £ d’accessoires de soins capillaires gratuits avec un Dyson Supersonic

Il n’y a pas moyen de le contourner. À 299 £, le Dyson Supersonic n’est pas bon marché. En fait, c’est le sèche-cheveux le plus cher que nous ayons rencontré.

Mais si vous aimez la technologie Dyson, la marque a une offre pour la fête des mères qui vous en donnera beaucoup plus pour votre argent. Achetez le sèche-cheveux Supersonic en fuchsia et vous obtiendrez un kit de soins capillaires de 100 £ absolument gratuit.

Ce que vous obtenez

Le lot comprend une brosse à canon ventilé d’une valeur de 25 £ et un peigne démêlant de 15 £.

L’ensemble est également livré avec un étui de présentation en argent qui se vend 60 £ et peut stocker le Supersonic et ses accessoires.







Dans l’ensemble, c’est un excellent cadeau.

Le Supersonic est livré avec quatre accessoires (une buse de lissage, un concentrateur de coiffage, un diffuseur et un accessoire d’air doux) ainsi qu’un tapis chauffant antidérapant.

Pourquoi acheter

Nous avons examiné le Supersonic et lui avons attribué 4,5 étoiles sur 5, en disant: «Avec le Dyson Supersonic, vous achetez non seulement la technologie et le design de pointe, mais une déclaration. Posséder un Dyson Supersonic, c’est un peu comme posséder un produit Apple. Vous obtenez une qualité supérieure, mais à un prix élevé. »

Le Supersonic dispose d’un système de contrôle de la chaleur intelligent qui gère le flux d’air. La température est mesurée 20 fois par seconde et l’élément chauffant est régulé en conséquence pour s’assurer qu’il ne chauffe jamais assez pour endommager vos cheveux.

En plus de protéger vos cheveux, il les sèche rapidement. Grâce à son moteur puissant, il fonctionne peut-être deux fois plus vite qu’un sèche-cheveux standard. Le Supersonic est également extrêmement léger, vous pouvez donc dire adieu aux bras endoloris lorsque vous vous coiffez.

Pour en savoir plus, lisez notre examen pratique.







Vous pouvez acheter l’édition cadeau spéciale Supersonic chez Dyson pour 299,99 £. Ou, pour voir plus d’options pour la technologie de soins capillaires, consultez notre tour d’horizon des meilleurs sèche-cheveux et des meilleurs lisseurs que nous avons testés.