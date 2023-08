Obtenez 10 To de stockage cloud premium de Degoo pour 100 $

La plupart d’entre nous ont dû faire face à des erreurs de lecteur inattendues et à des pannes d’ordinateur à un moment ou à un autre. Et lorsque vous stockez tous vos documents, photos et autres fichiers importants sur le lecteur de stockage de votre ordinateur, des événements comme ceux-ci peuvent vous faire tout perdre.

Si vous souhaitez une sécurité réelle pour vos données les plus importantes, vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sauvegardant tous vos fichiers les plus importants sur un service de stockage en nuage. À l’heure actuelle, vous pouvez souscrire à un abonnement Degoo Premium à vie avec un énorme 10 To d’espace de stockage pour 100 $ sur StackSocial, ce qui vous fait économiser des centaines par rapport au prix habituel. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Libérer de l’espace sur votre disque après chaque gros projet peut être un problème, et se rendre au bureau pour constater que vous avez laissé votre stockage externe ou votre clé USB à la maison peut être un cauchemar si vous avez une réunion ou une présentation importante. C’est pourquoi investir dans un service de stockage en nuage est si pratique. Degoo vous permet de tout télécharger, des images, des vidéos et de la musique aux logiciels, fichiers et autres données, en gardant vos informations en sécurité grâce au cryptage AES 256 bits.

Avec Degoo, vous pouvez accéder à vos données via votre téléphone, votre tablette ou votre navigateur Web. Et le partage de fichiers sécurisé avec des amis ou des collègues est également facile. Maintenant, une chose à noter est que ce plan de base a une limite de taille de fichier de 1 Go, mais il existe des fonctionnalités supplémentaires disponibles via des achats intégrés, y compris une mise à niveau de la limite de taille de fichier de 50 Go – ce qui pourrait en valoir la peine si vous avez des fichiers volumineux à suivre. Gardez simplement à l’esprit que ces modules complémentaires entraînent des frais supplémentaires. Pourtant, que vous travailliez à domicile, au bureau ou en déplacement, vous n’aurez pas à vous soucier de perdre des fichiers simplement parce que votre matériel tombe en panne, et cette tranquillité d’esprit vaut bien l’investissement.

