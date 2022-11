Le soleil a livré quelques regards sauvages récemment. La NASA a présenté un soleil maladroit “sourire” à partir d’octobre, et maintenant l’Agence spatiale européenne pointe du doigt un “serpent” solaire vu par le vaisseau spatial Solar Orbiter.

UN la vidéo montre le serpent solaire en action alors qu’une traînée sinueuse traverse la surface du soleil en commençant près d’un point lumineux sur le côté inférieur droit de l’étoile.

Les images sont un laps de temps capturé par l’imageur ultraviolet extrême de l’orbiteur le 5 septembre. Il a fallu trois heures au serpent pour se glisser sur la surface solaire à une vitesse vertigineuse d’environ 170 kilomètres (106 miles) par seconde.

La température torride du soleil signifie que tout le gaz dans son atmosphère est un plasma, un état surchauffé de la matière. Le serpent a été créé par une interaction de plasma avec le champ magnétique invisible du soleil (voici une introduction de la NASA sur la façon dont cela fonctionne). Le plasma réagit aux lignes de champ magnétique. “Le plasma dans le serpent suit un filament particulièrement long du champ magnétique du soleil qui s’étend d’un côté du soleil à l’autre”, l’ESA a dit dans un communiqué lundi.

Le serpent a l’air incroyable, mais il présente également un intérêt particulier du point de vue scientifique. “Ce qui rend le serpent si intrigant, c’est qu’il a commencé à partir d’une région solaire active qui a éclaté plus tard, éjectant des milliards de tonnes de plasma dans l’espace”, a déclaré l’ESA, affirmant que le serpent aurait pu être un précurseur de l’éruption.

L’ESA dirige la mission Solar Orbiter en partenariat avec la NASA. La vaisseau spatial lancé début 2020 pour lancer une mission d’étude des mystérieuses régions polaires du soleil et capturer des images sans précédent de notre étoile maussade, comme cette vue incroyable de son disque et de sa couronne.

Données recueillies sur le serpent et l’éruption par Solar Orbiter et le complément de la NASA Sonde solaire Parker aidera les scientifiques à mieux comprendre l’activité de notre soleil et comment il génère une météo spatiale qui peut avoir un impact sur les systèmes de communication et de navigation sur Terre.

Même si vous n’êtes pas un fan des serpents sur notre planète, nous pouvons probablement convenir que le serpent solaire est une merveille.