Observez les pygargues à tête blanche de près le 14 janvier avec le programme Will County Forest Preserve District – Shaw Local

Jess McQuown espère vraiment des températures glaciales le 14 janvier – plus il fait froid, mieux c’est.

McQuown est coordinateur de programme au Forest Preserve District du comté de Will. Le district accueillera son programme annuel Eagle Watch de 11 h à 15 h le 14 janvier au Four Rivers Environmental Education Center, 25055 W. Walnut Lane à Channahon.

L’événement est gratuit et ouvert aux personnes de tous âges et capacités. L’inscription n’est pas obligatoire.

Si le temps est très froid, il y a de fortes chances que les aigles se rassemblent autour des eaux libres à proximité de la rivière Des Plaines, où les participants peuvent les observer lors d’une randonnée accessible de 40 minutes sur un sol pavé, a déclaré McQuown.

“C’est excitant de voir un pygargue à tête blanche dans la vraie vie”, a déclaré McQuown. “Si vous en voyez un, il vole généralement au-dessus de votre tête.”

La randonnée guidée emmène les participants le long de la rivière, où les aigles seront – croisons les doigts, a déclaré McQuown, dans leur poste ou survolant.

“Il y a un arbre juste de l’autre côté de la rivière où notre couple nicheur local adore s’asseoir. Vous pouvez même les voir à l’œil nu, sans jumelles, lunettes ou appareils photo à long objectif”, a déclaré McQuown. “Les jours ensoleillés, vous pouvez voir leur tête blanche, ce qui est spectaculaire car la rivière est vraiment large là où nous sommes.”

Les gens parcourent des sentiers près du centre d’éducation environnementale de Four Rivers à Channahon pendant Eagle Watch 2022. Le district de Forest Preserve du comté de Will organisera son programme annuel Eagle Watch le 14 janvier au centre d’éducation environnementale de Four Rivers à Channahon. (Photo gracieuseté du Forest Preserve District of Will County)

La réserve forestière aura des télescopes sur place, a déclaré McQuown.

“Ainsi, le public peut les utiliser et les voir s’ils sont perchés dans leur arbre”, a déclaré McQuown à propos de la paire sans nom. « Nous sommes assez chanceux parce qu’ils sont ici depuis plusieurs années. Ils ont une progéniture qui reste dans les parages pendant un petit moment.

Mais même si le temps est doux et que les aigles sont insaisissables, les gens verront toujours un pygargue à tête blanche de près, à moins de 100 pieds, a déclaré McQuown, “ce qui est assez difficile à égaler à tout autre moment”.

Pygargues à tête blanche et autres rapaces vivants

Le nom du pygargue à tête blanche est Victor E. et il n’est que l’un des nombreux oiseaux présentés par le Hoo’s Woods Raptor Center, basé dans le Wisconsin.

Victor E. avait 6 mois lorsqu’il a été admis à Hoo’s Woods en 2018, selon Cindy Cain, porte-parole du Forest Preserve District of Will County. Un véhicule avait percuté Victor E. et l’avait laissé définitivement incapable de voler, a-t-elle ajouté.

McQuown a déclaré que les photos de pygargues à tête blanche – et même de regarder des pygargues à tête blanche dans des dessins animés – ne peuvent pas se comparer à les voir de près.

“Ce sont des oiseaux massifs”, a déclaré McQuown. «Ils mesurent 3 pieds de haut et leur envergure est supérieure à 6 pieds. Ce sont des oiseaux énormes. Les voir en vrai, c’est magique.

Dianne Moller, qui a fondé Hoo’s Woods il y a 25 ans, amènera également deux chouettes maculées malvoyantes : Blinky, une phase grise d’un an ; et Ted, une phase rouge de 5 ans, a déclaré Cain. Les hiboux criards ne pèsent que 6 onces chacun.

Dianne Moller est éducatrice agréée, fauconnière, réhabilitatrice, dresseuse d’aigles par l’intermédiaire d’agences étatiques et fédérales, et fondatrice du Hoo’s Woods Raptor Center dans le Wisconsin. Elle a présenté des rapaces vivants à Eagle Watch dans le passé et le fera à nouveau le 14 janvier au centre d’éducation environnementale Four Rivers du district de Forest Preserve à Channahon. (Photo gracieuseté du Forest Preserve District of Will County)

Moller amènera également Wesley, un harfang des neiges de 9 ans qui a également été heurté par un véhicule et incapable de voler de façon permanente; et Clark, une chouette rayée de 10 ans qui s’est imprimée sur les humains quand il était bébé et ne reconnaît plus son espèce, a déclaré Cain. Clark a les yeux bruns, une envergure de 4 pieds et un copieux “Qui cuisine pour vous!” appeler, dit Cain.

Aucun de ces autres oiseaux ne mesure 3 pieds, a déclaré McQuown. Mais ça va. “Ils sont très excitants à voir aussi.”

Nourriture, activités et heures de présentation

Eagle Watch proposera de l’artisanat familial, une chasse au trésor Eagle Eye et de la nourriture disponible à la vente chez Lil ‘Deb’s Mobile Eats.

“Donc, même s’il ne fait pas froid, il fait toujours bon”, a déclaré McQuown, “nous passerons un bon moment.”

Les randonnées guidées ont lieu à 11 h 50, 12 h 55 et 14 h 20. Les participants peuvent également parcourir le site McKinley Woods par eux-mêmes.

Deux présentations d’oiseaux de 45 minutes auront lieu à 11 h et 13 h 30. Une rencontre de 20 minutes est prévue à 12 h 30. Les places sont attribuées par ordre d’arrivée.

Trois Talon Talks de 15 minutes seront également proposés : “Eagles of the World” à midi, “Eagle Eyes and Other Awesome Adaptations” à 13h et “Comeback Kid – The Bald Eagle’s Road to Recovery” à 14h30.

Vous ne pouvez pas assister ? Tout n’est pas perdu.

“C’est notre meilleur moment de l’année pour voir les aigles”, a déclaré McQuown. “Mais, vraiment, les gens les voient souvent à tout moment de l’année et ce n’est pas toujours le cas partout ailleurs.”

Pour information, composez le 815-722-9470 ou visitez reconnectwithnature.org.