L’Agence parisienne d’urbanisme, l’Apur, accompagne depuis plusieurs années l’État et la Ville de Paris dans leurs initiatives en faveur des quartiers parisiens relevant de la Politique de la Ville, à travers la réalisation d’ouvrages variés.

Ce travail s’appuie en partie sur l’Observatoire des quartiers parisiens de la Politique de la Ville, créé pour la première fois en 2006. Cet outil statistique permet d’évaluer la situation des quartiers par rapport à l’ensemble du territoire parisien, avec des données disponibles sur l’ensemble des IRIS à Paris, permettant des comparaisons territoriales et fournissant des données sur les évolutions afin de connaître les tendances. Il comprend plus de 150 indicateurs répartis en plusieurs thématiques : démographie, précarité, activité économique, éducation, santé, logement et cadre de vie. Elle s’appuie sur plusieurs sources de données, dont les données du recensement de la population de l’Insee, et d’autres données collectées dans le cadre d’accords d’échange avec différents partenaires tels que la Caf de Paris, France Travail, l’Académie de Paris, la CPAM de Paris et les services de la Ville de Paris. Les bases de données de l’Observatoire sont mises à jour chaque année et régulièrement enrichies de nouvelles données.

L’Observatoire a été régulièrement sollicité pour accompagner les réflexions sur la définition de nouvelles limites, rédiger les documents d’encadrement de la Politique de la Ville et contribuer à son évaluation.