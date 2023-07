Observations du camp des Steelers: Kwon Alexander s’habille, Cole Holcomb intervient et plus

LATROBE, Pennsylvanie – Si vous espériez des indices sur la façon dont Kwon Alexander s’intègre dans le groupe de secondeurs internes refait des Steelers, l’entraînement de dimanche a fourni peu de clarté.

Alexander, qui a accepté un contrat d’un an samedi soir, a été mis en pratique lentement et de manière situationnelle. Il a participé à des exercices individuels et seulement une poignée de représentants de l’équipe complète en fin d’entraînement avec la défense de la troisième équipe.

C’est à prévoir, étant donné qu’Alexandre a mis la plume sur papier moins de 24 heures avant d’enfiler un maillot jaune n ° 26. Le fait qu’il ait pu jouer du tout montre qu’un joueur avec 95 matchs de la NFL sur son CV connaît le jeu.

Mais quel type de secondeur sera-t-il ? Eh bien, les Steelers ont révisé ce groupe de positions cette intersaison avec deux archétypes. Il y a Cole Holcomb, qui est censé être un secondeur polyvalent à trois essais avec une capacité de couverture. Et puis il y a Elandon Roberts, plus un batteur de descente traditionnel qui aura son plus grand impact sur les premier et deuxième essais.

« Je suis les deux », a déclaré Alexander. « Je peux tout faire. »

Au fur et à mesure que le camp se déroule, il sera particulièrement intéressant de voir comment Alexander se comporte en matière de couverture. Bien que Roberts ait le potentiel d’être une force dans le jeu de course, il n’a été couvert que 17 fois au troisième essai la saison dernière et ne s’est jamais aligné dans la fente au troisième essai, selon les statistiques de TruMedia. En comparaison, Alexander était en troisième place 45 fois la saison dernière – dont 13 fois dans la fente.

Alexander a déclaré qu’il était «très confiant» dans sa capacité à jouer sur les trois essais et à affronter des bouts serrés et des porteurs de ballon dans le schéma des Steelers.

Peu importe où il trouve sa place sur le tableau des profondeurs, Alexander fournira une profondeur de qualité dans ce qui était sans doute le groupe de positions le plus mince de la liste.

« Je pense que la compétition est une chose formidable », a déclaré l’entraîneur Mike Tomlin. « Nous n’avons pas d’idées préconçues sur un rôle. Nous avons des gars très capables à ce poste et nous les mettrons dans un environnement comme celui-ci et les laisserons se débrouiller.

Voici mes 10 observations :

1. Cole Holcomb solide dans la couverture

Le jour où les Steelers ont accueilli Alexander dans l’équipe, c’est un autre secondeur intérieur qui a connu l’un de ses meilleurs jours du jeune camp. Holcomb, dont la couverture était incohérente au début de Latrobe, a réalisé un certain nombre de jeux remarquables dimanche. Il a plongé pour casser une passe de Kenny Pickett destinée à Najee Harris. Plus tard, lors de l’un des derniers segments de l’équipe, il est resté avec Harris pour forcer une incomplétude. Il s’agit de sa deuxième journée consécutive de couverture solide, avec plusieurs représentants remarquables samedi.

Holcomb est l’un des grands facteurs X de cette défense. Il a joué 99% des snaps pour Washington au cours des deux dernières saisons, alors qu’il était en bonne santé. Après avoir subi une opération au pied, qui l’a ralenti pendant les OTA, il devra prouver qu’il est en bonne santé et compétent dans la couverture de la défense hautement compensée des Steelers pour atteindre son plafond.

Un certain nombre de vétérans ont pris congé dimanche, notamment le secondeur extérieur TJ Watt, le joueur de ligne défensive Cameron Heyward, le demi de coin Patrick Peterson, le quart-arrière remplaçant Mitch Trubisky et le plaqueur droit Chukwuma Okorafor.

Cela a ouvert la porte à un certain nombre de jeunes joueurs, notamment le choix de première ronde Broderick Jones.

Le tacle gauche titulaire Dan Moore Jr. a rebondi pour combler le vide au tacle droit, ce qui a ouvert la voie à Jones. Il a travaillé plus intensivement avec la première équipe qu’il ne l’a fait à n’importe quel moment du camp. Cela a commencé avec l’exercice à sept coups et s’est poursuivi tout au long de l’entraînement. Souvent, il a pris les représentants de la première et de la deuxième équipe.

« Souvent, ces gars-là passent par le processus d’apprentissage, mais ils n’ont pas l’opportunité ou autant d’opportunités qu’ils aimeraient afficher cet apprentissage », a déclaré Tomlin. « Ainsi, certains jours, nous raccourcissons judicieusement les files d’attente et augmentons leurs représentants dans le but de gagner en visibilité. Ils ont l’occasion de se taire ou de se taire, puis nous planifions la semaine prochaine en conséquence.

Il est probablement malavisé de lire trop sur la façon dont un joueur de ligne offensif se comporte sans coussinets. Mais le fait que les Steelers donnent à Jones une chance de faire ses preuves avant de vraiment accélérer les choses suggère que ce sera une véritable compétition.

3. Mason Rudolph a une chance, lance deux choix

Pendant ce temps, le jour de congé de Trubisky a ouvert la porte au quart-arrière Mason Rudolph. Il a pris tous les représentants de la deuxième équipe et Tanner Morgan, un agent libre non repêché du Minnesota, a obtenu les clichés de la troisième équipe. C’était loin d’être un jour record pour Rudolph. Pendant sept tirs, il a été intercepté par Kenny Robinson. La sécurité de secours avait à nouveau le numéro de Rudolph lors d’un segment d’équipe. Rudolph a lancé un canard à Calvin Austin. Robinson, un produit WVU et natif de Wilkinsburg, Pennsylvanie, a dépassé le receveur de 5 pieds 8 pouces pour remporter sa deuxième interception de la journée.

4. Reportage en sept coups

Kenny Pickett a connu l’une de ses meilleures journées dans la zone rouge dimanche, avec une fiche de 3 en 4 sur sept tirs. La pièce qui m’a marqué était la dernière. Il a fait un signe de la main aux receveurs et a ensuite trouvé l’ailier rapproché Pat Freiermuth, qui était aligné en ligne, sur un retrait rapide.

Voici le play-by complet :

Lancer de Pickett sur le côté gauche de la zone des buts destiné à Freiermuth. Rompu par Levi Wallace (Défense 1-0)

Couverture ratée. George Pickens est laissé tout seul dans le coin arrière (infraction 1, défense 1)

Pickett complète à Zach Gentry (infraction 2, défense 1)

Voici la pièce dont je parlais. Pickett a signalé à la ligne puis a frappé Freiermuth sur un retrait rapide (infraction 3, défense 1)

Mason Rudolph : 0 pour 3

La passe de Rudolph a été captée par Robinson. (Infraction 3, Défense 2)

Formation poney avec Anthony McFarland dans la fente. Rudolph cherche Connor Heyward sur une sortie rapide. Incomplet. (Infraction 3, Défense 3)

Rudolph se précipite à droite et cherche Ja’Marcus Bradley. Incomplet. Défendu par Joey Porter Jr. (La défense gagne, 4-3)

5. Anthony McFarland fait le plein, mais un gros test arrive

Après avoir travaillé sur l’équipe d’entraînement pendant la majeure partie de la saison dernière, le porteur de ballon pourrait enfin avoir une chance de se tailler une place dans l’attaque des Steelers. Au début du camp, il en profite pleinement. Dimanche, le rapide arrière a pris une passe d’écran et a allumé les jets pour un gros gain.

McFarland est le plus petit des arrières de la liste, mais aussi probablement le plus rapide. Les Steelers jouent sagement sur ses atouts en l’utilisant dans une variété de rôles, y compris en l’alignant dans la machine à sous. Il a également exécuté un certain nombre de balayages de jets, ce qui semble correspondre à ses compétences de brûleur.

Son vrai test arrive cette semaine une fois les pads en place. S’il y a un domaine qui pourrait empêcher McFarland de capitaliser sur sa chance, c’est la protection contre les passes. Il a travaillé dans ce domaine pendant l’intersaison. Lorsque les Steelers déploient le populaire exercice de back-on-backers, il pourrait être le joueur le plus intéressant à regarder.

6. Damontae Kazee dans une botte alors que le secondaire s’amincit

La sécurité Damontae Kazee, qui a quitté l’entraînement de samedi avec une blessure, portait une botte de marche dimanche. Bien que Kazee se soit qualifié de « semaine après semaine » et ait déclaré qu’il pensait qu’il serait prêt pour la semaine 1, Tomlin a déclaré qu’il ne connaissait pas encore la gravité de la blessure.

« Je vous donnerai probablement plus d’informations quand je les aurai », a déclaré Tomlin. « Mais dans des environnements comme cet homme, nous n’avons pas toujours de réponses immédiates à cet égard. »

Les Steelers sont arrivés au camp d’entraînement avec la possibilité d’étendre le package efficace de trois sécurités (dime) qu’ils ont utilisé l’an dernier. Mais maintenant, deux des trois sécurités susceptibles de commencer dans ce paquet sont sorties. Minkah Fitzpatrick a été excusée pour la deuxième journée consécutive en raison d’une affaire personnelle.

7. Au revoir Monte, bonjour Derek ?

Avec un long mulet blond et un nom qui sonne bien dans un accent de Pittsburgh, Monte Pottebaum avait tous les atouts d’un favori des fans de pré-saison. Cependant, les Steelers ont brusquement annoncé dimanche qu’il était placé sur la liste de réserve/retraité.

Cette décision accélère probablement ce qui était déjà inévitable, car Pottebaum a dû faire face à une bataille difficile pour faire partie de la liste de 53 joueurs. L’effet d’entraînement pourrait être plus important que la retraite réelle. Les Steelers n’ont plus qu’un arrière, et il y a un certain frère Watt qui n’a toujours pas signé.

Lorsqu’on lui a demandé si les Steelers pouvaient ajouter un arrière, Tomlin a déclaré: « Nous allons passer notre journée de congé et examiner la totalité de nos besoins et prendre les décisions appropriées à partir de là. »

8. Une journée mouvementée pour Calvin Austin

Speedster Calvin Austin était l’une des vedettes des OTA, mais jusqu’à présent au camp, il a connu des hauts et des bas. Cela a continué dimanche. Il a laissé tomber une passe d’écran, qui était au moins sa troisième passe abandonnée du camp. Mais plus tard, il a décroché une passe sur un centre peu profond et a montré sa vitesse pour un gros gain. Plus tard, au cours d’une période d’équipes spéciales, les Steelers avaient trois défenseurs à la poursuite d’un porteur de ballon. Austin a sorti Mark Robinson de ses chaussures. Ses pieds l’aideront à entrer sur le terrain tant que ses mains s’amélioreront.

9. Mauvaise nouvelle pour les ennemis du jet-sweep

Si vous n’êtes pas fan du jet sweep, mauvaise nouvelle. Le concept ne s’en va pas. Au contraire, les Steelers pourraient continuer à faire évoluer encore plus leurs mouvements pré-snap cette saison.

Dans certains cas, les Steelers ont envoyé un joueur en mouvement, mais avant qu’il n’arrive au quart-arrière, l’homme du mouvement inversera sa trajectoire et se préparera pour une passe. Si vous vous souvenez comment les Chiefs de Kansas City ont marqué deux touchés dans la zone rouge lors du Super Bowl, vous savez de quoi je parle.

D’autres fois, les Steelers ont envoyé un joueur en mouvement, l’ont laissé se préparer, puis ont envoyé un deuxième joueur en mouvement. Ils ont également aligné les demi-offensifs et les ont ensuite dirigés vers le champ arrière.

10. Les serviettes arrivent le mardi

Le football en short se termine mardi, lorsque les Steelers ont mis les coussinets pour la première fois. Tous les regards seront tournés vers Jones, car le joueur de ligne recrue a la première occasion de montrer qu’il a le grognement à la hauteur de son athlétisme.

