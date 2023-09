Observations du camp d’entraînement des Sabres Jour 1 : Connor Clifton peut-il jouer avec Rasmus Dahlin ?

BUFFALO, NY — Les Sabres de Buffalo ont eu leurs premiers entraînements sur glace lors du camp d’entraînement jeudi, et comme vous pouvez l’imaginer, le mot « attentes » a souvent été utilisé. Oui, ces joueurs sont conscients que les séries éliminatoires ne sont pas seulement une possibilité lointaine mais une destination que ces fans affamés anticipent. Le directeur général Kevyn Adams a déclaré que « la fenêtre est ouverte » des Sabres.

Tout cela est attendu depuis longtemps, mais cela ne vaut pas la peine de s’y attarder au-delà des remarques d’ouverture du premier jour. Comme l’a souligné le capitaine Kyle Okposo, « on n’atteint pas un objectif à long terme en le regardant chaque jour et en y étant obsédé. Vous le faites selon vos habitudes.

Je suppose donc que cela signifie qu’aucune photo de la Coupe Stanley dans le vestiaire ne sera nécessaire pour rappeler aux Sabres vers quoi ils travaillent. Bien que le point d’Okposo sur les habitudes puisse sembler ennuyeux, il est également essentiel pour l’équipe de hockey de Buffalo en 2023-2024. Okposo a noté que cette équipe doit commencer aussi concentrée sur les détails qu’elle l’était à la fin de la saison dernière. Les Sabres étaient la troisième équipe la plus marquante de la LNH, mais ont également accordé la quatrième chance de marquer la plus dangereuse, selon Natural Stat Trick.

« Si nous pouvons d’abord nous concentrer sur les détails et nous assurer que cela fait également partie de nos fondations, alors je pense que nous allons être une équipe assez dangereuse », a déclaré Okposo.

Ce ne sera pas la dernière fois que nous entendrons parler de ces détails. La conversation autour des Sabres a pris une grande ampleur au cours des dernières saisons, à mesure que le jeune noyau se développait. Mais la compétitivité de l’équipe de hockey de Buffalo n’est plus seulement une idée amusante. Cela peut être une réalité.

Voici ce que nous avons appris le premier jour du camp.

Adams a déclaré que les discussions se sont «intensifiées» récemment avec les agents de Rasmus Dahlin et d’Owen Power. Les deux défenseurs étalons en sont tous deux à la dernière saison de leur contrat respectif avant de devenir joueurs autonomes avec restriction. Adams n’a pas fixé de calendrier pour les négociations, soulignant que l’équipe avait prolongé Mattias Samuelsson en octobre de l’année dernière et avait conclu l’accord avec Dylan Cozens en février. Dahlin n’a pas semblé particulièrement inquiet lorsqu’il s’est adressé aux journalistes jeudi. L’agent de Power, Pat Brisson, a déclaré L’Athlétisme la semaine dernière, si Power signait avec un an supplémentaire à son accord, ce serait probablement un accord à long terme. S’il arrive au terme de son contrat, un accord relais pourrait être envisagé. De toute évidence, Adams est impatient de réaliser les deux, car il croit que ces deux défenseurs peuvent être les pierres angulaires de ce que les Sabres construisent.

Puisque nous parlons des défenseurs, Dahlin avait un nouveau partenaire lors du premier entraînement du camp. La signature d’agent libre Connor Clifton était le colistier de Dahlin, et Granato a noté qu’ils étaient « impressionnants » dans la façon dont ils lisaient tous les deux la même pièce ensemble. Dahlin a plaisanté en disant qu’il avait peur de jouer contre Clifton à cause de son style dur. Cela a fait rire Clifton, qui a noté: « Je ne suis pas venu ici pour aider Rasmus avec son jeu offensif. » Jouer sur une top paire avec un joueur comme Dahlin est le type d’opportunité que Clifton a travaillé tout au long de sa carrière. Cela pourrait être un match amusant. Clifton apporte déjà un avantage aux entraînements des Sabres avec son jeu physique, mais il a également la vitesse et l’esprit offensif pour suivre le rythme de Dahlin. Dahlin a déclaré que lui et Clifton voyaient le jeu de la même manière. Gardez à l’esprit que lorsque Clifton a joué avec Hampus Lindholm la saison dernière pendant 276 minutes la saison dernière, Boston avait inscrit 60 pour cent des buts attendus, selon Natural Stat Trick. Lorsqu’il était sur la glace avec Dimitry Orlov pendant 77 minutes, les Bruins ont inscrit 67 pour cent des buts attendus. Ainsi, Clifton, dans un petit échantillon, a montré qu’il pouvait assumer ce type de rôle.

Les Sabres continueront de mélanger les paires, mais Granato avait également Erik Johnson avec Samuelsson et Owen Power avec Henri Jokiharju à l’entraînement jeudi. C’est une ligne bleue beaucoup plus équilibrée que celle de Buffalo la saison dernière.

Erik Johnson est un défenseur de 35 ans avec une coupe Stanley à son actif. Si quelqu’un peut aider cette équipe à comprendre comment passer d’une équipe en plein essor à une équipe qui se qualifie pour les séries éliminatoires, c’est bien Johnson. Dahlin a déclaré que Johnson lui avait déjà beaucoup appris sur le rétablissement, notamment en lui faisant acheter un sauna pour sa maison. Johnson était l’un des derniers joueurs sur la glace jeudi, travaillant avec Power et Samuelsson. Granato a déclaré qu’il pensait que Johnson aiderait les autres à commencer « à marcher avec moins de peur et plus de confiance ». Si Johnson fait partie de la troisième paire, cela devrait représenter une énorme amélioration par rapport à Ilya Lyubushkin par rapport à il y a un an, surtout s’il est associé à Samuelsson.



Devon Levi a disputé sept matchs avec les Sabres la saison dernière. (Jason Mowry / USA aujourd’hui)

Adams et Granato ne sont pas effrayés par le fait que si peu de gardiens sont passés directement du hockey universitaire à la LNH. Ce qu’ils ont vu de Devon Levi lors de sept matchs dans la LNH la saison dernière (en plus de tout ce qu’il a fait à l’université) a suffi à les convaincre qu’il est prêt à sauter dans le filet dans ce qui sera une saison sous pression. Les Sabres ont ramené Ukko-Pekka Luukkonen et Eric Comrie et n’ont pas ajouté un autre gardien de but expérimenté au mélange, donc Levi aura toutes les chances de gérer une grosse charge de travail. Adams est confiant parce qu’il voit à quel point Levi est mature sur et hors de la glace et cela devrait l’aider à gérer les inévitables dépressions qui surviennent pour tout jeune gardien de but.

Les Sabres vont essayer de nombreuses combinaisons au camp, mais comme vous avez attendu tout l’été pour voir à quoi ressembleraient ces gars sur la glace, voici ce que nous avons vu des deux groupes qui s’affronteront samedi.

Équipe Blanc

Jeff Skinner – Tage Thompson – Zach Benson

Jordan Greenway – Tyson Jost – Victor Olofsson

Alexandre Kisakov – Brandon Biro – Kyle Okposo

Brett Murray – Peyton Krebs – Lukas Rousek

Équipe Bleue

Jiri Kulich – Casey Mittelstadt – Alex Tuch

JJ Peterka – Dylan Cozens – Isak Rosen

Zemgus Girgensons – Tyson Kozak – Linus Weissbach

Filip Cederqvist – Justin Richards – Olivier Nadeau

Deux choses à noter. Granato a déclaré qu’il adorerait garder Mittelstadt au centre. Il a également distingué Lukas Rousek comme quelqu’un qui comprend son rôle au sein d’une équipe et peut jouer pour atteindre cet objectif. Cela, combiné au fait que Rousek ait réussi à passer le camp des recrues, me fait penser qu’il a la voie intérieure vers une place dans la liste.

Adams a déclaré que Matt Savoie serait blessé de semaine en semaine après s’être blessé à l’épaule lors du dernier match du tournoi des recrues des Sabres. C’est considéré comme un résultat positif pour Savoie puisqu’il évite la chirurgie à ce stade. Adams a déclaré qu’il y avait une chance qu’il soit sur la glace d’ici la fin du camp d’entraînement, mais il ne voulait pas s’engager sur un calendrier. Les seuls autres joueurs des Sabres qui n’étaient pas sur la glace au début du camp étaient Jack Quinn, qui se remet d’une blessure à Achille qui l’empêchera d’entrer au moins jusqu’à Noël, Vsevelod Komarov, qui progresse d’une blessure qui l’a empêché d’entrer. du camp des rookies, et Viktor Neuchev, qui a raté le dernier match du tournoi des rookies en raison d’une blessure.

(Photo de Rasmus Dahlin : Bill Wippert / NHLI via Getty Images)