Observations d’OVNI : des pilotes signalent des objets et des lumières non identifiés au-dessus du Canada en 2022

Des objets “non identifiés” à une “lumière étrange”, les responsables de l’aviation canadienne ont reçu au moins 16 rapports inhabituels en 2022, dont 11 de pilotes volant pour Air Canada, WestJet, Virgin Atlantic, United et plus encore.

Bien qu’ils comportent rarement plus d’une ligne ou deux de détails, les rapports décrivent des incidents d’un océan à l’autre, ainsi qu’un incident près de l’aéroport LaGuardia de New York, lorsqu’un vol d’Air Canada du 17 septembre en provenance de Toronto “a signalé avoir croisé un objet non identifié à environ 10 pieds au-dessus de la fenêtre du capitaine” en faisant une inclinaison à gauche à 1 300 pieds, environ une heure avant le coucher du soleil.

Les rapports apparaissent dans une base de données en ligne sur les incidents d’aviation maintenue par Transports Canada, le ministère des Transports du gouvernement fédéral. La base de données publique documente tout, des impacts d’oiseaux aux passagers indisciplinés, et comprend également près de trois décennies d’observations étranges d’officiers de police, de soldats, de contrôleurs aériens et de pilotes sur des vols médicaux, militaires, de fret et de passagers exploités par WestJet, Air Canada Express, Porter Compagnies aériennes, Delta et plus encore.

Transports Canada met en garde que « ces rapports contiennent des données préliminaires non confirmées qui peuvent être sujettes à changement ».

Donald “Spike” Kavalench est un pilote de surveillance récemment retraité de Transports Canada qui a également passé plus de deux décennies à voler pour l’Aviation royale canadienne (ARC).

“Je ne considérerais aucun de ceux-ci comme insignifiants”, a déclaré Kavalench à propos des incidents d’aviation identifiés pour cette histoire. “Ces rapports doivent être pris au sérieux et le fait que nous n’ayons aucun suivi réel sur aucun de ces incidents en dit long sur l’insuffisance de la sécurité de notre espace aérien.”



‘OBSERVATIONS DE RENSEIGNEMENTS VITALS’

Les rapports de 2022 incluent un vol cargo du 12 novembre de Chicago à Francfort qui “a rapporté avoir vu des lumières qui se déplaçaient vers l’est à la même vitesse que l’avion” alors qu’il volait dans l’obscurité au-dessus du nord-est de l’Ontario.

Pendant les heures de clarté du 28 mai, la police locale a été informée après que plusieurs “rapports ont été reçus par le trafic local d’un objet non identifié, peut-être un ballon ou un avion radiocommandé (RC), à 3000 pieds et 7 NM [13 kilometres] au sud de Kitchener/Waterloo, ON.

La région de Kitchener-Waterloo a également été le site d’un rapport de jour du 22 septembre d’un pilote d’aéroclub d'”un objet rouge et blanc non identifié” à 2 500 pieds.

La base de données sur les incidents d’aviation de Transports Canada, où se trouvent ces rapports, s’appelle CADORS, abréviation de Civil Aviation Daily Occurrence Reporting System. Dans CADORS, la plupart des signalements d’objets ou de lumières inhabituels sont classés dans la catégorie “Ballon météorologique, météore, fusée, CIRVIS/OVNI”, ce qui est également destiné à capturer des ballons à hélium et des feux d’artifice. UFO signifie bien sûr “objet volant non identifié” – un terme qui est maintenant remplacé dans les cercles officiels par “UAP”, abréviation de phénomènes aériens non identifiés (ou anormaux). CIRVIS signifie “Instructions de communication pour signaler les observations vitales.”

Selon les directives de Nav Canada, la société privée de contrôle de la circulation aérienne qui fournit la plupart de ces rapports au gouvernement, les pilotes au-dessus du Canada doivent faire des rapports CIRVIS “immédiatement après une observation vitale d’objets ou d’activités aériens et au sol qui semblent être hostiles , suspect, non identifié ou engagé dans une possible activité de contrebande illégale.” Nav Canada place même les “objets volants non identifiés” au début d’une liste d’exemples d'”observations vitales”, qui incluent également “les sous-marins ou les navires de guerre de surface identifiés comme non canadiens ou non américains”.

D’autres objets non identifiés dans CADORS peuvent être plus faciles à expliquer, comme un rapport de jour du 8 juin au-dessus du lac Supérieur en Ontario, lorsqu’un vol d’Air Canada de Calgary à Montréal “a signalé un éclair vert descendant à leur altitude” de 41 000 pieds.

“Le pilote soupçonnait qu’il pourrait s’agir d’une météorite”, poursuit le rapport du CADORS. “Le contrôleur a demandé s’il s’agissait peut-être de la foudre ou du feu de Saint-Elme. Le pilote a répondu par la négative.”



‘INTERFÉRENCE LASER’

Alors que les frappes laser sont un événement malheureusement courant et dangereux pour les pilotes, entre octobre et décembre, au moins six rapports de lumières non identifiées ont été classés comme cas d'”interférence laser” dans la base de données gouvernementale sur les incidents d’aviation.

Le premier, un vol de KLM Royal Dutch Airlines de Mexico à Amsterdam, “a signalé une lumière brillante au-dessus de leur 12 heures” alors qu’il volait de nuit au large de la côte sud de la Nouvelle-Écosse le 3 octobre.

Se rendant à St. John’s dans l’obscurité le 16 novembre, un vol d’Air Canada en provenance de Toronto “a signalé une lumière étrange” à un peu plus de 100 kilomètres à l’ouest de sa destination. Puis le 24 novembre dans la même région, un vol United Airlines de Washington, DC, à Zurich, Suisse, a signalé “des lumières blanches se déplaçant à gauche et à droite, de haut en bas”.

Au-dessus du nord-ouest du Québec le 8 décembre, un vol de Virgin Atlantic de Las Vegas à Londres “a signalé avoir vu deux lumières, à une heure, se déplaçant rapidement vers la gauche” alors qu’il voyageait à 39 000 pieds. Après quelques minutes, “la même chose s’est reproduite”.

La nuit suivante au-dessus du nord-ouest de l’Ontario, un jet privé en provenance de Sault Ste. Marie, Ont., à Winnipeg “a rapporté avoir vu 1 à 3 lumières brillantes en orbite au-dessus de l’horizon, durant environ 10 secondes, toutes les 60 secondes.” Un vol WestJet à proximité de Halifax à Calgary “a également observé les mêmes lumières”. Les contrôleurs de la circulation aérienne ont ensuite avisé les responsables de l’aviation canadienne du NORAD, abréviation de Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, le groupe de défense conjoint canado-américain.

Quelques heures après la publication de cet article, Transports Canada a publié un autre rapport sur les “interférences laser” dans la nuit du 30 décembre. L’incident nocturne du 15 décembre impliquait un vol KLM d’Amsterdam à Edmonton et un vol d’Air Canada de Londres à Vancouver que les deux “a signalé des lumières inconnues devant nous à très haute altitude” survolant l’océan près du Nunavut.

Selon le rapport CADORS, les “lumières ont été décrites comme des points d’épingle, et ont été observées au moins 20 fois sur une période d’une heure, entre 10 et 40 degrés au-dessus de l’horizon. Elles ont été estimées au-dessus [50,000 feet] et s’est déplacé dans des directions différentes.”

“Il y a une place pour les interférences laser, mais cela fait spécifiquement référence et ne doit être utilisé qu’avec des rapports de lasers visant des aéronefs”, a déclaré Kavalench, pilote à la retraite de Transports Canada et de l’ARC, à CTVNews.ca de la Colombie-Britannique. “Une lumière dans le ciel au-dessus d’un un avion de ligne, par exemple, ne répond pas aux critères. Pas plus qu’une lumière dans le ciel ne suit un avion de ligne. S’ils appellent ces interférences laser, je pense que c’est faux.”

Selon un porte-parole de Transports Canada, les rapports d’aviation sont étiquetés “interférence laser” lorsqu'”un aéronef est ciblé ou signalé voyant un faisceau laser ou toute autre source de lumière vive dirigée”.

“Dans les exemples cités”, a expliqué le porte-parole, “il y a une référence à la ou aux lumière(s) ou lumière(s) vive(s) qui correspond mieux à la définition d’événement pour l’interférence laser.”

En plus de ces six cas d'”interférence laser”, CTVNews.ca a également trouvé 10 autres rapports d’aviation de 2022 décrivant des drones “possibles”, ainsi que deux autres décrivant “un drone ou un ballon”.



RAPPORTS CIVILS (ET INCERTAINS)

CTVNews.ca a trouvé cinq autres reportages dans CADORS provenant de sources civiles ou incertaines. Certaines, comme une observation civile de jour le 3 juillet au Québec, ne fournissent aucun détail. D’autres n’en proposent que quelques-uns, comme un rapport du 27 mars près de l’île de Vancouver d’un “phénomène brillant dans le ciel” qui a même été transmis aux responsables militaires du NORAD.

D’autres peuvent avoir des explications simples, comme un “rapport de 12 objets en mouvement rapide volant au-dessus de l’île Gabriola” en Colombie-Britannique qui a été transmis aux contrôleurs aériens par la GRC le 7 mars – peut-être une observation des satellites SpaceX Starlink, qui voyagent en lignes lumineuses. Un rapport du 19 août de l’extérieur de Trois-Rivières, au Québec, décrit peut-être une autre observation de Starlink, lorsqu’une “série de 17 objets circulaires orange à une altitude d’environ 6 000 à 10 000 pieds” ont été observés qui étaient “équidistants” et la “taille d’un avion à réaction.”

Un autre, du 20 novembre au Nouveau-Brunswick, décrit “un objet avec un faisceau de lumière a été vu se déplaçant du sud vers le nord, se dirigeant vers Fredericton, NB (CYFC), puis se divisant en quatre objets avec des faisceaux de lumière similaires” – peut-être un boule de feu brillante ou météore se désintégrant dans l’atmosphère.



PHÉNOMÈNES ANOMAUX NON IDENTIFIÉS

Aux États-Unis, le Pentagone et la NASA étudient actuellement ce qu’ils appellent UAP : des phénomènes anormaux (ou aériens) non identifiés.

“Nous appliquons les normes analytiques et scientifiques les plus élevées”, a déclaré Sean M. Kirkpatrick, l’actuel directeur du programme du Pentagone, lors d’une table ronde médiatique le 16 décembre. “Nous exécutons notre mission de manière objective et sans sensationnalisme et nous ne nous précipitons pas sur les conclusions.”

Un rapport public du renseignement américain de juin 2021 a décrit les récentes observations militaires américaines, y compris des objets qui “semblaient rester immobiles dans les vents en altitude, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyens de propulsion discernables”.

CTVNews.ca a précédemment révélé comment l’ancien ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, avait reçu un briefing sur l’UAP de la part de responsables militaires canadiens en mai 2021, qui a été suivi d’un briefing aux responsables militaires canadiens du groupe de travail UAP du Pentagone le 22 février. Le personnel du ministre des Transports Omar Alghabra a également ont tenu leur propre briefing interne UAP le 11 mai.

Le Pentagone et la NASA ont déclaré séparément qu’il n’y a aucune preuve indiquant que l’UAP représente quelque chose d’un autre monde. Des drones aux lasers, des ballons, des satellites, des lanternes en papier flottantes et de la technologie militaire avancée, bien sûr, tous les rapports de cet article pourraient avoir des explications terrestres – mais la plupart restent non identifiés. Malgré les récents développements au sud de la frontière, en ce qui concerne les soi-disant rapports UAP, au Canada, il y a encore peu ou pas de suivi officiel.

“Les rapports reçus par Transports Canada sont évalués pour tout risque immédiat pour la sûreté et la sécurité de l’aviation ou pour le public canadien”, a précédemment déclaré un porte-parole de Transports Canada à CTVNews.ca. “Les rapports d’objets non identifiés peuvent rarement être suivis car ils sont, comme le titre l’indique, non identifiés.”

Transports Canada et le ministère de la Défense nationale du Canada n’ont pas été en mesure de fournir des détails supplémentaires sur les rapports mentionnés dans cet article. L’armée canadienne déclare régulièrement qu’elle «n’enquête généralement pas sur les observations de phénomènes inconnus ou inexpliqués en dehors du contexte de l’enquête sur les menaces crédibles, les menaces potentielles ou la détresse potentielle dans le cas de la recherche et du sauvetage». Depuis 2016, au moins quatre incidents semblent avoir rempli ce critère.

Pour Kavalench, l’ancien gouvernement et aviateur militaire, les rapports d’objets et de lumières non identifiés de ses collègues pilotes devraient être considérés comme “très crédibles”.

“Qui fait le suivi pour voir si l’un des observateurs a recueilli des preuves photographiques ou vidéo ? Qui corrèle ces informations pour voir s’il existe un schéma ou une zone à risque plus élevé ? Je soupçonne que la réponse aux deux questions est absolument personne”, a déclaré Kavalench. m’a dit. “Je pense que les ministres des transports et de la défense devraient mettre en place un bureau conjoint pour suivre ces incursions très réelles dans l’espace aérien.”



CTVNews.ca a pu obtenir des documents supplémentaires pour cinq des cas mentionnés dans cet article. Il s’agit notamment de quatre comptes rendus d’événements d’aviation (AOR) de contrôleurs de la circulation aérienne de Nav Canada, qui ont été obtenus par le biais de demandes d’accès à l’information distinctes déposées auprès de Transports Canada. Le cinquième rapport a été fourni directement par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST). CTVNews.ca a expurgé certaines informations de contact en noir.