Observations des Sabres: les étoiles montantes interviennent tard dans la victoire contre Nashville

Les Sabres sont entrés en troisième période contre les Predators à égalité à trois. Une fois de plus, ils ont été enfermés dans un match serré tout en jouant dans un environnement difficile sur la route. Et comme ils l’ont fait à Las Vegas, Boston et dans d’autres arènes bruyantes loin de chez eux, les Sabres ont saisi l’occasion, battant les Predators 5-3.

“Nos gars l’ont utilisé à leur avantage”, a déclaré l’entraîneur Don Granato. “Ils se sont sentis extrêmement à l’aise dedans.”

Cette victoire sur la route ne pouvait pas tomber à un meilleur moment. Les Sabres sont entrés dans ce match après avoir perdu trois matchs consécutifs pour fermer un homestand. Mais c’est sur la route que ces Sabres ont eu le plus de succès cette saison. Ils sont maintenant 12-7 sur la route contre 9-11-2 à domicile. Aussi jeunes soient-ils, les voyages et les arènes trépidantes ne semblent pas les déranger.

“Nos plus jeunes gars ont été incroyables dans la dernière ligne droite”, a déclaré Granato.

Voici ce que nous avons appris sur les Sabres dans ce match.

1. Plus tôt cette semaine, lorsque Granato a décidé de reposer JJ Peterka et Jack Quinn pour quelques matchs, il a noté qu’ils avaient l’air d’avoir heurté un mur. Ils avaient combiné pour seulement deux points en neuf matchs avant que Granato ne les retire de la formation. En fin de compte, quelques jeux de repos étaient exactement ce dont ils avaient besoin.

De retour aux côtés de Dylan Cozens, Peterka et Quinn ont joué un grand rôle dans la victoire des Sabres. Peterka avait une passe sur un but de Cozens, tandis que Quinn avait un but et une passe. Son but a donné une avance de 5-3 aux Sabres en fin de match. En ligne, ce groupe a généré neuf occasions de marquer à cinq contre cinq et n’en a accordé que trois. Peterka a eu quatre occasions à haut risque par lui-même, selon Natural Stat Trick.

«Ils avaient l’air frais, mentalement et physiquement. Ils ont été dangereux toute la nuit », a déclaré Granato.

Il ne faut pas perdre de vue que Cozens en était une grande partie. Il a marqué son 14e but, un sommet en carrière, et a clôturé la première moitié de la saison avec 40 points.

2. Le troisième trio des Sabres était un point sensible en début de saison, mais Tyson Jost semble être le bon joueur pour libérer du potentiel chez Casey Mittelstadt et Victor Olofsson. Olofsson, en particulier, a trouvé un rythme. Il a de nouveau marqué contre les Predators, son quatrième but lors des cinq derniers matchs. Olofsson compte 17 buts à mi-parcours de la saison. Olofsson a traversé quelques crises cette saison, mais il est maintenant sur le rythme de 34 buts et est clairement un atout pour l’attaque de Buffalo.



L’ailier droit des Sabres Jack Quinn célèbre après avoir marqué un but en troisième période contre les Predators samedi. (Mark Zaleski/Associated Press)

Plus important encore, cependant, toute la gamme a un impact sur les jeux. À cinq contre cinq, les Sabres avaient une part de buts prévue de 63 % lorsque ce trio était sur la glace. Jost, Mittelstadt et Olofsson ont été au-dessus d’une part de buts attendue de 63% à force égale lors de quatre des cinq derniers matchs.

« Nous jouons aussi simplement, puis lorsque nous obtenons la rondelle, nous utilisons nos compétences, en utilisant nos capacités de jeu et nos ensembles de compétences », a déclaré Jost cette semaine. «Je pense que cela commence en quelque sorte avec ces petits principes fondamentaux de chasser la rondelle, d’être agressif. Nous aimons où en est notre chimie et nous continuons à nous dire que nous voulons simplement nous améliorer. Et nous pensons toujours qu’il y a un plafond plus élevé que nous pouvons atteindre. Nous voulons tout faire pour aider cette équipe à gagner.

3. Ilya Lyubushkin continue de coûter aux Sabres des pénalités intempestives. Il en a eu deux autres contre les Predators, et l’un d’eux a mené à un but en avantage numérique à Nashville. L’autre est venu après que les Predators venaient de marquer deux buts rapides.

Lyubushkin s’est rattrapé avec une passe décisive sur le but vainqueur. C’était un jeu en tête-à-tête pour trouver Kyle Okposo, qui a fait basculer le tir entre ses jambes et au fond du filet. Ce moment a été un rappel de l’habileté d’Okposo autour du filet. Et cela a également illustré l’importance d’obtenir des contributions de tout le monde au cours d’une saison de 82 matchs. Lyubushkin n’a pas été formidable pour les Sabres cette saison, mais il a traversé un grand moment.

Au début de la saison, Lyubushkin a reçu une balle dans le pied, et il a raté des matchs, puis du temps d’entraînement au cours des prochains mois. Il est juste de se demander s’il y a encore des effets persistants de cette blessure. Mais il n’a pas été limité à l’entraînement depuis que les Sabres ont obtenu une longue pause des Fêtes en raison de la tempête. Quelle qu’en soit la raison, Lyubushkin n’a pas été ce que les Sabres espéraient lorsqu’ils l’ont signé cet été. Ce qui pique, encore plus, c’est que sa présence fait partie de la raison pour laquelle les Sabres se sont sentis obligés de renoncer à Casey Fitzgerald. Fitzgerald n’était pas parfait lorsqu’il était dans l’alignement de Buffalo cette saison, mais les Panthers ont vu suffisamment de potentiel pour le réclamer. Maintenant, Fitzgerald et les Panthers se rendent à Buffalo lundi.

4. Ukko-Pekka Luukkonen a obtenu son deuxième départ consécutif, un autre signe que les Sabres sont prêts à lui accorder autant de temps qu’il en gagne. Il a encaissé une paire de buts au début de ce match. Le premier était un tir à bout portant pour lequel Luukkonen était fixé et avait une vue dégagée. Mais il s’est quand même glissé sous son coussin. Plus tard, il a laissé un but sur une déviation et a eu un autre tir clair sous son bras. Selon Granato, ce qui importait, c’était la façon dont Luukkonen était capable de se débarrasser de ces buts. Il a réalisé quelques énormes arrêts dans la séquence et a terminé avec 38 arrêts, dont neuf sur des occasions à haut risque.

5. Zemgus Girgensons n’a pas voyagé avec l’équipe parce qu’il était sous le mauvais temps. Peyton Krebs n’a pas joué dans ce match parce que les Sabres l’ont envoyé à Rochester dans le cadre d’une transaction papier dans le cadre de la gestion quotidienne de la liste requise alors qu’ils continuent de garder trois gardiens sur la liste de 23 joueurs.

(Photo du haut du gardien des Sabres Ukko-Pekka Luukkonen faisant un arrêt contre les Predators : Christopher Hanewinckel / USA Today)