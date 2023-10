Observations des Sabres : la victoire en prolongation de Buffalo contre Tampa Bay est exactement ce qu’il fallait

BUFFALO, NY — Jon Cooper a mené le Lightning de Tampa Bay aux séries éliminatoires au cours de neuf des dix dernières saisons et a remporté deux coupes Stanley au cours de cette séquence. Il sait donc comment gérer les hauts et les bas d’une saison dans la LNH. C’est pourquoi il a souri lorsqu’on lui a posé des questions sur le départ 0-2 des Sabres de Buffalo et sur l’angoisse potentielle que cela pourrait créer.

« Tout d’abord, les fans ne devraient pas paniquer. Maintenant, si les Bills avaient une fiche de 0-2 dans une saison de 17 matchs, ce serait différent », a déclaré Cooper avant que le Lightning et les Sabres ne jouent mardi soir. « Avec une saison de 82 matchs, c’est un peu différent. Il reste encore beaucoup de piste. »

C’est facile à dire pour Cooper quand il a construit son CV et qu’il a un vestiaire rempli de joueurs qui ont traversé suffisamment de périodes de jeu médiocres pour savoir comment s’en sortir. Don Granato était tout aussi calme du côté des Sabres. La conviction des Sabres quant à leurs aspirations aux séries éliminatoires n’a pas faibli après deux défaites, et Dylan Cozens les a aidés à se placer dans la colonne des victoires avec un but en prolongation pour battre le Lightning 3-2.

Cela ne ressemblait pas aux précédents matchs des Sabres contre le Lightning. Le Lightning, qui dispose déjà d’un noyau vieillissant, était privé de l’ailier vedette Steven Stamkos et du vainqueur de Vezina Andrei Vasilevskiy. Les Sabres, quant à eux, sont une équipe montante dans la division Atlantique, espérant dépasser Tampa Bay au classement cette saison. Ils ont eu un avantage de 31-22 au niveau des tirs et une part de but attendue de 54 pour cent à cinq contre cinq, selon Natural Stat Trick. Le Lightning avait besoin d’un but de Brandon Hagel à sept secondes de la fin pour envoyer le match en prolongation. Les Sabres ont contrôlé ce match quand ils en avaient besoin.

« C’est un peu différent », a déclaré le capitaine des Sabres Kyle Okposo à propos de la comparaison avec les affrontements précédents avec le Lightning. « Nous n’essayons pas de gagner le match et d’avoir de très bons gardiens de but. Nous savons que nous pouvons jouer avec eux. Nous savons que nous pouvons jouer avec n’importe qui. Il s’agit simplement de gérer la rondelle et d’essayer d’être mature dans notre jeu. »

Après avoir débuté la saison avec des matchs contre les Rangers et les Islanders, deux équipes prêtes à encombrer la zone neutre et à ralentir le jeu de transition des Sabres, Buffalo semblait beaucoup plus à l’aise face à une équipe du Lightning prête à échanger des chances. Les Sabres ont marqué deux fois en première période. Zemgus Girgensons a ouvert le score à 8 :57 après le début du match lorsque Tyson Jost l’a trouvé avec une passe pour établir une pause nette. Girgensons a battu Jonas Johansson du côté du gant avec un tir du poignet.

Plus tard dans la période, Jeff Skinner a marqué sur une belle passe d’Owen Power, qui a fait passer la rondelle à travers plusieurs défenseurs du Lightning pour que Skinner termine un but facile.

«C’était bien de ne pas perdre deux points en première période cette fois-ci», a déclaré le gardien Devon Levi, qui a stoppé 20 des 22 tirs du Lightning. « Je pense que nous sommes une équipe assez dangereuse lorsque nous menons des buts. Je pense que les autres équipes sont obligées de s’ouvrir et de forcer l’offensive.

Dans le passé, les Sabres auraient pu faire pression après un début de saison 0-2. Ils ont connu une séquence de huit défaites consécutives en novembre de la saison dernière et deux séquences de quatre défaites consécutives au cours de la seconde moitié de l’année. Cette équipe n’a pas laissé faire boule de neige.

« Je n’ai jamais été nerveux », a déclaré Okposo. « Nous perdons ces deux premiers matchs et le premier match était évidemment différent de la façon dont nous avons perdu le deuxième match. Nous sommes arrivés au travail lundi et savions ce que nous allions faire. Nous avons fait un bon entraînement et savions que nous allions faire un bon match ce soir. Ce n’est qu’une attente et une norme désormais et nous allons continuer à y jouer chaque jour.

Coups rapides

1. Mec, Cozens avait-il besoin de ce but en prolongation. Cozens n’a pas été sur la glace depuis un seul but à force égale que les Sabres ont marqué cette saison et sa part de but attendue sur la glace, à cinq contre cinq, est la plus basse de l’équipe, à 24 pour cent. Il a eu 11 min 34 s de temps de glace dans ce match, ce qui aurait été le plus bas de la saison la saison dernière. Il n’a eu qu’un total de temps de glace inférieur en deux matchs depuis le début de la saison 2021-22. Cozens était le cinquième attaquant sur la glace lors de la prolongation à trois contre trois derrière Tage Thompson, Alex Tuch, Casey Mittelstadt et Jordan Greenway.

«Je sais que je n’ai pas encore joué mon meilleur hockey, mais je sais que ça s’en vient», a déclaré Cozens après le match.

Cozens s’attendait peut-être à un départ plus rapide, mais trois matchs ne sont pas une raison de s’inquiéter pour l’un des joueurs les plus constants de l’équipe la saison dernière.

2. La ligne de Cozens a été bouleversée mardi. Les Sabres ont laissé Victor Olofsson en bonne santé pour la première fois cette saison. Granato a mis Peyton Krebs sur une ligne avec Cozens et JJ Peterka et a placé Jost dans l’alignement en tant que centre pour Girgensons et Okposo.

Krebs a connu un passage infructueux sur l’aile la saison dernière avant de s’installer dans un rôle de centre fiable sur le quatrième trio. Granato semble intrigué par l’idée d’avoir Krebs et son style tenace avec deux des jeunes buteurs de Buffalo, donc cela prendra peut-être du temps pour se mettre en place. Granato était satisfait de la façon dont Krebs a joué et l’a fait entrer sur la glace en fin de match pour tenter de protéger son avance. Cette ligne avait toujours la pire part de but attendue à cinq contre cinq de toutes les lignes avant, mais elle n’a accordé que deux occasions de marquer contre, ce qui constitue une amélioration.

3. Jost a eu un impact instantané sur la quatrième ligne, plaçant Girgensons sur son but. Ce groupe avait une part de but attendue de 71 pour cent, un sommet d’équipe, à cinq contre cinq et n’a accordé qu’une seule chance de marquer contre. C’est ce qui a fait de Jost une pièce précieuse à rapporter. Il donne aux Sabres une certaine flexibilité dans l’alignement car il peut centrer pour Girgensons et Okposo, mais aussi monter et jouer à l’aile si nécessaire. Il est difficile de voir Olofsson revenir dans l’alignement après la façon dont Jost a joué.

Olofsson a été clairement inefficace pendant deux matchs. Granato a déclaré qu’il appréciait ses efforts mais qu’il avait besoin d’une plus grande attention aux détails. C’était également le cas lorsqu’il a quitté l’alignement à la fin de la saison dernière.

4. Les Sabres ont tué les quatre jeux de puissance du Lightning dans ce match. Buffalo a mis davantage l’accent sur les tirs au but cette saison, en ajoutant Connor Clifton et Erik Johnson et en accordant du temps supplémentaire lors des entraînements précédant la saison. Ils auront besoin de plus de jeux comme celui-ci. Pendant ce temps, c’était le meilleur match de Clifton depuis qu’il a rejoint les Sabres, puisqu’il avait une part de but attendue de 68 pour cent à cinq contre cinq, deuxième parmi les défenseurs des Sabres. En prime, Henri Jokiharju dirigeait l’équipe dans ce département. Obtenir des performances comme celles-là partout sur la ligne bleue serait un bon développement pour cette équipe.

5. Mattias Samuelsson a quitté ce match en raison d’une blessure au haut du corps et n’est pas revenu. Granato a déclaré qu’il s’attend à ce que ce soit une situation quotidienne, donc les Sabres peuvent pousser un soupir de soulagement. La saison dernière, les Sabres avaient une fiche de 7-15-3 lors des 25 matchs manqués par Samuelsson et une fiche de 33-17-4 avec lui dans l’alignement. C’est pourquoi l’équipe a recruté Clifton et Johnson pendant l’intersaison pour ajouter plus de profondeur en cas de blessures. Jacob Bryson est le septième défenseur de Buffalo et serait le prochain en lice pour une place dans l’alignement si Samuelsson devait rater un match.

6. Lorsque Zach Benson regardait une vidéo du Lightning pour se préparer pour le match de mardi, il a plaisanté avec les entraîneurs : « Bien sûr, je connais cette équipe. Je les ai regardés des milliers de fois en vidéo et je les ai étudiés.

Tampa Bay était l’équipe préférée de Benson pour étudier ces dernières années en raison de Brayden Point, le centre électrique de première ligne du Lightning. Lorsque les Sabres ont interviewé Benson avant le repêchage, il a noté que Point est un joueur sur lequel il essaie de modeler son jeu. Et pourquoi pas? Point a inscrit 51 buts et 95 points la saison dernière et est devenu l’un des joueurs offensifs les plus dangereux du hockey.

« C’est probablement un exemple de la raison pour laquelle il possède certains attributs d’élite », a déclaré Granato. « Il s’est entraîné tout au long de son ascension, a étudié le jeu, étudié les moyens de réussir dans le jeu. »

(Photo des Sabres célébrant leur victoire contre le Lightning : Joe Hrycych / NHLI via Getty Images)