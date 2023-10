Observations des Maple Leafs contre les Blackhawks : les erreurs défensives s’avèrent coûteuses en pertes

Connor Bédard repartira de sa première visite à Toronto dans la LNH avec de bons souvenirs : ses Blackhawks de Chicago ont dominé les Maple Leafs dans une victoire convaincante de 4-1.

Cette équipe des Leafs peut être accusée de minimiser son adversaire et avec tout le respect que je dois aux Blackhawks, il semblait que c’était au moins en partie le cas lundi soir. Les erreurs défensives étaient encore une fois une histoire et même si les Leafs ont fait une poussée tardive, ils n’ont pas pu mettre fin à leurs occasions.

Au coup de sifflet final, la liste des Leafs qui ont vécu une soirée marquante est courte. Il s’agit d’une équipe des Leafs qui a l’intention de se lancer dans les séries éliminatoires. Mais dans leur propre zone, les Leafs semblaient toujours incapables de contenir une équipe des Blackhawks qui devrait terminer dans le sous-sol de la Conférence Ouest.

« Nous pouvons dire que c’est une longue saison, mais nous voulons commencer notre match le plus tôt possible », a déclaré John Tavares après le match.

Voici les observations de ce soir :

Trois étoiles

1. William Nylander

Le meilleur joueur des Leafs, même s’il n’y avait pas beaucoup de concurrence pour ce titre. Nylander a terminé avec une passe décisive pour couronner une soirée de jeu divertissant en zone offensive.

2. Auston Matthews

OK, donc Matthews n’a pas réussi de tour du chapeau, mais il a essayé de faire bouger les choses, ce qui est plus que ce qu’on peut dire pour la plupart de ses coéquipiers. Non seulement il a remporté 55 pour cent de ses mises en jeu, mais il a mené les Leafs avec huit tirs. Il a également vu un but annulé en fin de troisième période. Mais le fait que le but annulé doive être mentionné est révélateur du genre de soirée que ce fut pour les Leafs.

3. John Tavares

Le capitaine a tranquillement remporté ses minutes à force égale avec 67 pour cent de Corsi For à cinq contre cinq et a marqué le seul but des Leafs.

Keefe interpelle ses joueurs

Après la première défaite des Leafs de la saison, l’entraîneur des Leafs, Sheldon Keefe, n’a pas hésité dans son évaluation d’après-match, soulignant à quel point les revirements de l’équipe les ont fait couler tôt.

«Je pensais que nous étions vraiment négligents avec la rondelle en première période, puis nous avons été battus en transition en deuxième période», a déclaré Keefe.

Il ne s’est pas arrêté là.

«Tous nos meilleurs joueurs ont été vraiment très négligents au début du match. Cela ne nous a donc pas donné l’occasion de prendre le contrôle du jeu », a déclaré Keefe.

« Quand vous laissez votre adversaire traîner, nous avons déjà vu ce film », a ajouté Keefe, faisant allusion à des problèmes récurrents avec cette équipe qui minimise ses adversaires.

Lors de sa première titularisation de la saison, Joseph Woll a montré peu de signes de rouille. Les Blackhawks ont lancé 29 tirs sur Woll alors qu’ils ont dominé les Leafs, mais Woll a fait de son mieux pour avaler les rondelles et montrer sa main de gant quand il en avait besoin. Un arrêt en deuxième période sur le tir de classe mondiale de Connor Bedard a été stoppé avec cette main gantée avec un peu plus d’enthousiasme que ce à quoi nous sommes habitués de voir Woll, typiquement timide.

Le premier but qu’il a accordé est survenu après une couverture de zone défensive douteuse et il est difficile d’imputer la défaite à Woll lorsque c’est le cas. En regardant son jeu composé, je vois des raisons d’être optimiste en Woll comme remplaçant cette saison.

«Nous sommes très chanceux d’avoir (Woll)», a déclaré Morgan Rielly.

Nylander le seul qui se démarque vraiment

C’est encore le cas, si tôt dans la saison, mais n’a-t-il pas l’impression que chaque fois que William Nylander est sur la glace, des choses excitantes se produisent pour les Leafs ? La capacité de Nylander à se faufiler dans la circulation et à protéger la rondelle lui donne l’impression d’être à un autre niveau en ce moment.

Si vous pouviez mettre en bouteille le meilleur de Nylander, que ce soit lors des précédentes séries éliminatoires des Leafs ou en portant un maillot suédois lors des championnats du monde 2018 et 2019, c’est le Nylander Sheldon Keefe qui va commencer la saison. Par exemple, combien de joueurs dans la ligue jouent actuellement avec ce genre de moxie ? Combien peuvent se déplacer aussi rapidement dans la zone offensive ?

METTRE-LE À

POUR JOHNNY T. pic.twitter.com/bNK2kkgyMn – Maple Leafs de Toronto (@MapleLeafs) 17 octobre 2023

Et Tavares en profite. Il compte désormais six points lors de ses trois premiers matchs de la saison.

Tavares et Nylander sont partis pour ce quart de travail j’aurais facilement pu marquer trois buts pic.twitter.com/Q9gMfQ6ATC -Omar (@TicTacTOmar) 17 octobre 2023

Après que Jake McCabe se soit retrouvé hors de position et ait ensuite eu du mal à contenir Mackenzie Entwistle lors du premier but des Blackhawks, le défenseur a frappé son bâton sur la glace en signe de frustration, devant toute la Scotiabank Arena. On ne lui aurait pas reproché d’avoir fait cela après le troisième but des Blackhawks. Tout comme pour le premier but, on pourrait affirmer qu’il aurait pu bien mieux défendre le but, même si les Blackhawks étaient en avantage numérique. Un manque de communication entre McCabe et Timothy Liljegren s’est démarqué alors que les Blackhawks ont facilement traversé la paire.

Même si les buts contre se sont démarqués, ce ne sont pas seulement ces jeux qui ont piqué : McCabe n’a pas eu l’air vraiment sûr de lui toute la soirée. Les chiffres finaux correspondaient également au test de vue : ses 44 pour cent de buts attendus à cinq contre cinq étaient au coude à coude avec John Klingberg au bas de cette catégorie parmi les défenseurs des Leafs.

Après trois matchs, le duo Jake McCabe-John Klingberg n’a pas vraiment cliqué. Et Keefe en a pris note, mélangeant les paires défensives pour commencer la troisième période.

Les Leafs ont changé leurs deux dernières paires défensives pour commencer la troisième : McCabe — Liljegren

Giordano — Klingberg – Jonas Siegel (@jonassiegel) 17 octobre 2023

Score du jeu

Note finale : D

Les Leafs ont semblé plats pendant des périodes beaucoup trop longues, puis ont négligé la rondelle pendant des périodes tout aussi longues. J’ai perdu le compte du nombre d’occasions manquées pourrait ont changé le cours du jeu pour les Leafs.

Woll ne devrait pas être blâmé pour la défaite lorsque l’équipe devant lui a été trop souvent rattrapée un pas trop lent.

Les fans des Leafs auront déjà entendu cela, mais : c’est le début de la saison et il n’y a probablement aucune raison de paniquer.

Cela ressemble toujours au genre de jeu sur lequel Keefe va organiser de longues sessions vidéo pour amener son équipe à nettoyer ses nombreuses erreurs.

Quelle est la prochaine étape pour les Leafs ?

Les Leafs ont pris la route pour la première fois cette saison, se rendant à Sunrise pour affronter les Panthers de la Floride le jeudi 19 octobre.

(Photo de Connor Bedard et Jake McCabe : Nathan Denette / La Presse Canadienne via AP)