Observations des Giants OTA: Darren Waller ajoute du carburant à l’idée qu’il peut transformer l’attaque

EAST RUTHERFORD, NJ – Les Giants de 2023 étaient sur le terrain ensemble devant les journalistes pour la première fois jeudi. Les choix de repêchage et les ajouts de vétérans ont finalement rejoint le noyau qui a mené les Giants aux séries éliminatoires la saison dernière à l’entraînement OTA.

Voici les observations et notes de jeudi :

Présence

Comme toujours, il faut noter que les OTA sont volontaires. De plus, ce n’est pas parce qu’un joueur était absent jeudi qu’il a sauté tout le programme de l’intersaison. Et il est possible que des joueurs absents se soient trouvés à l’intérieur de l’établissement pour soigner une blessure.

Cela dit, ces joueurs n’ont pas été repérés jeudi : RB Saquon Barkley, CB Nick McCloud, DL A’Shawn Robinson, DL Vernon Butler, DL Dexter Lawrence, DL DJ Davidson et DL Leonard Williams.

Barkley n’est pas sous contrat pour le moment, il ne peut donc pas participer aux activités de l’équipe tant qu’il n’a pas signé son appel d’offres ou accepté une prolongation. Lawrence a indiqué qu’il ne participerait probablement pas à part entière au programme d’intersaison après avoir signé sa prolongation de 90 millions de dollars sur quatre ans le 4 mai. Davidson s’est déchiré le LCA en octobre dernier, il se remet donc toujours de cette blessure.

ALLER PLUS LOIN Négociation d’une extension Saquon Barkley, Giants avec un ancien directeur général de la NFL et un agent

Rapport de blessure

Le receveur large David Sills a atterri durement tout en rattrapant une passe en profondeur le long de la ligne de touche du quart-arrière Tyrod Taylor en fin d’entraînement. Il était évident que la blessure apparente aux côtes causait de graves douleurs à Sills.

Les entraîneurs se sont immédiatement occupés de Sills, tandis que Taylor, le quart-arrière Daniel Jones, le receveur large Darius Slayton et l’ailier rapproché Lawrence Cager ont traversé le terrain pour vérifier leur coéquipier. Sills a finalement quitté le terrain avec précaution avec des entraîneurs.

L’entraîneur Daboll donne un aperçu de l’entraînement OTA d’aujourd’hui Montre: https://t.co/vhiS16WjwX pic.twitter.com/YLnNeiBEEq – GiantsTV (@GiantsTV) 25 mai 2023

WR Wan’Dale Robinson, WR Sterling Shepard, WR Makai Polk, OL Tire Phillips, OL Marcus McKethan, OLB Elerson Smith, ILB Darrian Beavers, CB Aaron Robinson, S Jason Pinnock, S Dane Belton et S Trenton Thompson ont travaillé sur le côté avec entraîneurs pendant la pratique.

Robinson (ACL), Shepard (ACL), McKethan (ACL), Smith (Achille), Beavers (ACL) et Robinson (ACL) ont subi des blessures graves la saison dernière, ils sont donc probablement encore en cours de réadaptation. L’entraîneur Brian Daboll n’a partagé aucun détail sur les joueurs travaillant sur le côté, mais les Giants ont été extrêmement prudents avec les joueurs blessés lors de la dernière intersaison, de sorte que cette approche se poursuit probablement.

WR Collin Johnson (Achille), OL Shane Lemieux (orteil) et OL Josh Ezeudu (cou) ont participé à l’entraînement après avoir terminé la saison dernière sur la réserve des blessés.

Observations

• Les périodes de compétition étaient exclusivement sept contre sept, car les joueurs ne sont pas dans les pads complets et le contact est interdit pendant les OTA. Ces règles de base favorables à l’attaque doivent être gardées à l’esprit lors de l’évaluation d’une journée exceptionnellement pointue pour les quarts-arrière.

Jones a complété 19 passes sur 20, avec son seul raté sur une route vers l’ailier serré Daniel Bellinger. Taylor a complété 15 passes sur 17, l’une de ses incomplètes survenant sur la blessure de Sills – le receveur a atterri hors des limites. Le quart-arrière de troisième corde Tommy DeVito a complété 11 passes sur 13.

Ce qui ressort de la performance de Jones, c’est qu’il ne se contentait pas d’accumuler des passes complètes avec des passes courtes. Il l’a diffusé, mis en évidence par une bombe à l’ailier rapproché Darren Waller lors du premier cliché de la journée. Waller s’est retrouvé derrière le demi de coin de la fente Darnay Holmes, qui a glissé dans la couverture, pour un gros gain.

Waller a fait une bonne première impression avec quatre attrapés de Jones. Il a ajouté une autre longue prise sur Holmes, même s’il convient de noter que les arrières défensifs ont reçu pour instruction de ne pas contester agressivement les balles profondes dans le but d’éviter des collisions comme celle qui a blessé Sills.

Sans surprise, la cible préférée de Jones était Slayton, qui a réussi six attrapés. Slayton a battu le nouveau demi de coin Amani Oruwariye pour un achèvement en profondeur, puis a effectué trois attrapés consécutifs au cours de la seule période lorsque l’attaque a conduit le ballon sur le terrain dans des conditions de jeu. Slayton a couronné ce trajet avec une prise de touché à l’arrière de la zone des buts, avec Oruwariye et la sécurité Bobby McCain les défenseurs les plus proches de la couverture.

Le receveur large de l’agent libre Parris Campbell a travaillé en dessous pour attraper trois passes de Jones.

L’ailier rapproché Lawrence Cager a battu le demi de coin de la fente Cor’Dale Flott en profondeur, mais a dû ralentir pour transporter une passe sous-jetée de Taylor. Comme ce fut le cas l’été dernier avant de déchirer son Achille, Johnson était un récepteur de volume. Il a réussi deux attrapés sur des passes de Jones et trois autres de Taylor, principalement sur des parcours de curling qui ont permis au 6 pieds 4 pouces et 220 livres d’utiliser sa taille pour éloigner les défenseurs.

• Le choix de deuxième ronde John Michael Schmitz était le centre de la première équipe. Jones a donné à Schmitz le OK pour continuer avec le “technique du dead snap il a utilisé au collège.

« Il est précis », a déclaré Jones. « Je suis bon avec ça. »

ALLER PLUS LOIN «Un ajustement parfait»: pourquoi la sélection des Giants de John Michael Schmitz était «censée être»

• Flott, qui était le demi de coin de la deuxième équipe, a fait une belle rupture de passe sur une courte passe de Taylor au receveur Jamison Crowder. La sécurité recrue Gervarrius Owens a failli intercepter DeVito sur une passe dangereuse pour l’ailier serré Ryan Jones.

• Il était intéressant de noter que le choix de première ronde Deonte Banks faisait partie de la défense de la deuxième équipe. Ce n’est pas comme si Daboll avait pour politique de faire remonter les meilleurs choix au repêchage dans le tableau des profondeurs.

Schmitz était le centre de l’équipe première, tandis que les choix de première ronde de l’an dernier, Kayvon Thibdoeaux et Evan Neal, étaient titulaires lors de la première journée des OTA. Banks ne devrait pas tarder à surpasser Amani Oruwariye, mais ce fut une surprise de voir le premier tour avec les deuxièmes cordes.

• Plusieurs joueurs défensifs portent des points verts sur leurs casques, ce qui signifie qui reçoit les appels de jeu du coordinateur Wink Martindale. La sécurité Xavier McKinney, qui avait cette responsabilité jusqu’à sa blessure à la main la semaine dernière, était l’un des joueurs portant le point vert.

Martindale a préféré utiliser les sécurités comme appelant défensif, mais le secondeur de l’agent libre Bobby Okereke portait également un point vert jeudi. Les Giants attendront probablement à l’approche de la saison pour décider qui portera le point vert.

Le secondeur Micah McFadden et la sécurité Alex Cook portaient également des points verts jeudi.

• Slayton, Crowder, Holmes, le WR Jalin Hyatt, le WR Jaydon Mickens, le WR Kalil Pimpleton et le CB Adoree’ Jackson ont été les retourneurs de punt pendant l’entraînement. Cela alarmera sûrement certains que Jackson retourne toujours des bottés de dégagement malgré qu’il ait subi une blessure au genou dans ce rôle la saison dernière.

ALLER PLUS LOIN Rapports de dépistage sur les recrues des Giants: pourquoi Jalin Hyatt peut avoir du mal à s’adapter à la NFL

Les Giants doivent trouver un nouveau revenant après le départ de Richie James en agence libre. Mickens, qui possède une vaste expérience en tant que retourneur, était en première ligne lors des exercices de jeudi. Le problème est que Mickens fait face à une montée difficile vers une place sur la liste à moins que sa capacité de retour ne soit très appréciée. Crowder a également une riche expérience en tant que retourneur, et il offre plus en tant que receveur.

• Matt Breida a été le protecteur personnel de l’équipe de botté de dégagement. C’est un rôle important qui a été rempli par Julian Love la saison dernière. McCain et Sills ont également obtenu des représentants en tant que protecteur personnel.

• Le botteur Graham Gano a réussi 9 en 9 sur les tentatives de placement. Le vétéran Casey Kreiter a été le long vivaneau lors des neuf tentatives. Les Giants ont ajouté de la concurrence à Kreiter cette intersaison en signant la recrue non repêchée Cam Lyons.

ALLER PLUS LOIN Rencontrez les géants UDFA: pourquoi un WR a choisi NY malgré les appels de Pete Carroll, Nick Sirianni

Tableau de profondeur

Avant de jeter un coup d’œil, gardez à l’esprit que les joueurs tournent fréquemment à certains postes et que je ne dresse pas le tableau du personnel à chaque jeu, vous ne verrez donc peut-être pas tous les noms répertoriés.

Attaque en équipe première : QB Daniel Jones, RB Matt Breida, WR Darius Slayton, WR Parris Campbell, WR Isaiah Hodgins, TE Darren Waller, LT Andrew Thomas, LG Ben Bredeson, C John Michael Schmitz, RG Mark Glowinski, RT Evan Neal.

RB Gary Brightwell, RB Jashaun Corbin, WR Collin Johnson, WR Jamison Crowder et TE Daniel Bellinger ont également obtenu des représentants avec les partants.

Lorsque les Giants ont effectué des périodes d’installation, Marcus McKethan (LT), Josh Ezeudu (LG) et Bredeson (RG) ont obtenu des représentants de la première équipe. Je n’ai pas vu Bredeson prendre de représentants au centre jeudi.

Attaque de la deuxième équipe : QB Tyrod Taylor, RB Eric Gray, WR Collin Johnson, WR David Sills, WR Kalil Pimpleton, TE Lawrence Cager, LT Matt Peart, LG Shane Lemieux, C JC Hassenauer, RG Jack Anderson, RT Korey Cunningham.

WR Jalin Hyatt, WR Jeff Smith, WR Bryce Ford-Wheaton et TE Dre Miller ont travaillé avec la deuxième unité.

Attaque de la troisième équipe : QB Tommy DeVito, RB Eric Gray, WR Jalin Hyatt, WR Bryce Ford-Wheaton, WR Jaydon Mickens, TE Dre Miller, LT Tire Phillips, LG Devery Hamilton, C Shane Lemieux, RG Wyatt Davis, RT Korey Cunningham.

TE Ryan Jones a également obtenu des représentants avec l’attaque de la troisième équipe.

Défense équipe première : DL Ryder Anderson, DL Rakeem Nunez-Roches, OLB Kayvon Thibodeaux, OLB Azeez Ojulari, ILB Bobby Okereke, ILB Jarrad Davis, CB Adoree’ Jackson, CB Amani Oruwariye, CB Darnay Holmes (emplacement), S Xavier McKinney, S Bobby McCain.

ILB Micah McFadden a pris le relais pour Okereke avec les partants tard dans la pratique.

Défense de la deuxième équipe : DL Ryder Anderson, DL Jordon Riley, OLB Jihad Ward, OLB Oshane Ximines, ILB Micah McFadden, ILB Carter Coughlin, CB Deonte Banks, CB Rodarius Williams, CB Cor’Dale Flott (emplacement), S Gervarrius Owens, S Alex Cook.

Défense de la troisième équipe : DL Ryder Anderson, DL Jordon Riley, OLB Tomon Fox, OLB Habakkuk Baldonado, ILB Cam Brown, ILB Dyontae Johnson, CB Tre Hawkins, CB Leonard Johnson, CB Zyon Gilbert (emplacement), S Alex Cook, S Gemon Green.

ILB Troy Brown a fait une rotation avec la défense de la troisième équipe. Green a joué le demi de coin à l’université, il vient donc peut-être d’être mis en sécurité jeudi en raison du manque de corps à ce poste.

Jeu du jour

La prise profonde de Waller pour ouvrir la pratique était le type de point culminant qui alimentera l’excitation pour la façon dont il pourrait transformer l’infraction. Avoir une extrémité serrée capable de brûler les coins des machines à sous ajoute une dimension qui manquait à une attaque des Giants qui s’est classée dernière dans les passes explosives la saison dernière.

Citation du jour

« On dirait que vous entendez parler de la plupart des gars ou que vous les voyez dans le programme et qu’ils sont répertoriés à 6-6, et ils sont vraiment comme 6-4 ou 6-5. C’est un vrai 6-6. C’est un vrai 250, 260, et il peut voler, courir, courir tous les parcours. C’est juste un athlète impressionnant. – QB Daniel Jones sur TE Darren Waller

Suivant

Les joueurs profiteront d’une pause pour le week-end férié. Ils seront de retour sur le terrain pour leur prochain entraînement OTA mardi.

(Photo du haut de Darren Waller : Rich Schultz / Getty Images)