Observations de Steve Matthes depuis San Francisco

De plus, pendant que j’y suis, et c’est quelque chose dont je parle depuis des années, pourquoi, alors que nous savons tous que la météo arrive, construisons-nous une piste SX complète ? L’équipage s’est déchaîné après les manches alors que tout le monde savait que la pluie allait arriver ce week-end. Ils ont fait d’énormes changements après l’entraînement précédant le spectacle nocturne. Pourquoi ne pas construire une piste douce, de petits doubles, etc. (pensez à la piste SX du début des années 80), quand nous savons que la météo est un facteur ? Et si le temps ne s’améliore pas, le temps sera toujours mou et rugueux.

Il y a quelques années, un énorme système météorologique était censé arriver sur Lakewood, donc la piste était goudronnée et non labourée. Ensuite, la tempête n’est jamais arrivée, les coureurs ont adoré pouvoir se déplacer là-bas, et un « nouveau » type de préparation de piste a été découvert et poursuivi pour d’autres courses cet été-là. Et si, en préparant une piste de supercross où la météo arrive, nous découvrions qu’une piste plus docile nous offre quand même de belles courses ? Peut-être, juste peut-être, que nous trouverions quelque chose. Pourquoi ne pas l’essayer ?

[Editor’s Note: There’s an alternate universe out there somewhere where Dirt Wurx builds a super tame track, and then it doesn’t rain, and this entire Obs is filled with Matthes complaining about a “too easy” and “basic” track where “not a lot was going on out there.” – Weege]

Au lieu de cela, il semble que, depuis le siège confortable de la tribune de presse dans lequel je suis assis, l’AMA, Feld et l’équipe de piste sont toujours réactionnaires aux conditions météorologiques en termes de construction de la piste et tout n’est pas fait. Regarder les cavaliers rouler à chaque saut n’est pas du grand théâtre. Je ne sais pas, juste mes deux cents.

Écoutez, il y a de fortes chances que si vous lisez ceci, vous ayez regardé la course. Et vous avez vu les meilleurs riders du monde rouler à peu près tout. Alors, qu’avons-nous appris sur les pilotes et les séries ? Pas grand chose en réalité. Mais c’est parti…

Eh bien, Chase Sexton l’a fait dans la boue ! Récoltant sa première victoire pour KTM, Sexton a pris la tête tôt après un tir au trou et a décollé. Eh bien, cela a aidé Ken Roczen à caler au premier virage. Sexton a admis ce que certains d’entre nous ont entendu, à savoir que l’adaptation de la KTM n’a pas été totalement fluide pour lui. Mais voilà, oui c’était plus boueux, oui, c’est énorme d’être en tête tôt dans des conditions humides, mais une victoire est une victoire, et cette semaine, sur piste sèche (on l’espère), la confiance sera élevée pour Sexton. Et c’est la moitié de la bataille pour des gars comme Chase, les amis. Je dois penser que même s’il n’a doublé qu’un ou deux sauts, Sexton va essayer de s’en nourrir.