Observations de Bills : Qu’est-ce qui s’est le plus démarqué de la pratique « bleu et rouge » ?

ORCHARD PARK, NY – Comme c’est devenu une tradition au milieu de leur camp d’entraînement, les Buffalo Bills ont mené leur entraînement annuel bleu et rouge devant une foule animée de 35 000 personnes au stade Highmark. C’était une pause d’un entraînement avant que les Bills ne retournent à l’Université St. John Fisher pour leurs quatre derniers entraînements du camp.

L’entraînement de vendredi était la première fois que Damar Hamlin jouait au Highmark Stadium depuis son arrêt cardiaque en janvier. Hamlin a couru sur le terrain pour une ovation qui reflétait celle du quart-arrière Josh Allen. C’était aussi la première fois que Hamlin était dans le stade depuis qu’il avait obtenu l’autorisation d’assister à un match d’après-saison des Bills la saison dernière.

« Juste là-haut », a déclaré Hamlin, en pointant la boîte au-dessus du tunnel dans lequel il s’est assis pour la défaite des Bills en séries éliminatoires contre les Bengals. « C’était la dernière fois que j’étais ici. Ce fut une journée émouvante. J’ai ressenti l’amour à ce moment-là, mais être de retour ici, à ce moment-là, ne pas connaître l’avenir et ne pas savoir ce que cela allait être pour moi, mais pouvoir être de retour ici si tôt, tout de suite, juste dans le processus comme tout le monde. Je ne peux pas vous le décrire.

Hamlin pourrait avoir la chance de jouer son premier match dans environ une semaine lorsque les Bills accueilleront les Colts le 12 août, ce qui marque le retour des Bills à Orchard Park pour le reste de la saison.

En dehors du retour sur le terrain de Hamlin au Highmark Stadium, qu’est-ce qui a marqué l’entraînement de l’équipe vendredi soir ? Voici quelques observations du jour 8 du camp d’entraînement des Bills.

Une journée lente et lente pour l’infraction en général

Au cours des dernières années, la journée bleue et rouge du camp était plus une mêlée qu’un entraînement, mais l’entraîneur Sean McDermott a un peu réduit les choses cette année pour imiter davantage les entraînements qu’ils avaient organisés à Rochester. Mais ils ont mélangé des entraînements complets pour l’attaque et la défense qui dépeignaient plus étroitement un match. Chaque quart-arrière a reçu deux départs en voiture, l’attaque en obtenant six au total, et pour le dire gentiment, les choses ne se sont pas bien passées.

Sur les six entraînements, y compris les pénalités, l’attaque a collectivement totalisé 69 verges nettes sur 25 jeux – une moyenne de 2,8 verges par jeu. Dans un certain contexte, les trois premiers entraînements ont commencé sur la ligne des 2 mètres de l’attaque, donc cela a été intentionnellement rendu difficile pour eux. Mais sur ces trois disques, les Bills étaient en fait plus productifs en attaque que lorsqu’ils avaient une situation plus propice. Les infractions de la première, de la deuxième et de la troisième équipe ont toutes gagné un premier essai sur ces entraînements. Mais sur les trois derniers coups, avec des départs à leurs propres lignes de 20, 30 et 40 verges, l’attaque n’a réussi aucun premier essai et seulement 16 verges sur 10 jeux. Et sur les six trajets, les Bills n’ont jamais franchi la ligne des 50 verges jusqu’au territoire de la défense. Sur ses deux entraînements, Josh Allen n’a fait que 1 sur 5 pour 5 mètres, bien qu’une chute de Gabe Davis ait contribué à l’arrêt d’un entraînement.

Les affaires n’ont pas repris pour l’attaque jusqu’à ce que les séances de mise en situation les placent dans un scénario d’objectif à atteindre tard dans la soirée. Allen a réussi à se connecter sur trois passes de touché à 1, 2 et 8 mètres de la zone des buts. Cela a légèrement sauvé une journée par ailleurs inférieure à la norme pour le coordinateur offensif Ken Dorsey et son côté du ballon. Les Bills ont un jour de congé samedi, alors ils espèrent que l’attaque reviendra en force dimanche.

Harris et Murray se battent dans des situations de courte distance

Une fois ces trajets terminés, les Bills ont travaillé sur des situations tardives et à courte distance, ce qui était un bon aperçu de l’utilisation de leur personnel avec essentiellement une toute nouvelle salle de course. Cela ne devrait pas être une surprise compte tenu de leurs compétences, mais Damien Harris et Latavius ​​Murray ont chacun eu deux occasions de plonger vers l’avant sur ces chances à court terme. Harris s’est fait bourrer sur sa première et a franchi la ligne pour gagner sur sa deuxième occasion. Murray est allé 2 contre 2, puis plus tard, dans une tentative sur la ligne de but, il a en quelque sorte encordé un claquement échappé et s’est frayé un chemin pour un touché. C’était une petite taille d’échantillon, mais Murray était le rusher le plus productif des deux. Murray reste le receveur le plus accompli et le meilleur des deux remplaçants de James Cook, mais Harris a toujours été le deuxième arrière à obtenir des clichés après Cook tout au long du camp. Avec Murray étant le receveur de passes le plus productif et montrant une capacité de courte distance, il sera intéressant de voir où cette compétition va partir d’ici.

Elam et Jackson ont-ils devancé Benford ?

Au cours des dernières pratiques, nous avons vu un certain élan pour le choix de premier tour de 2022 Kaiir Elam dans la compétition de départ. Il a toujours obtenu du temps en équipe première, et ces actions lui donnent clairement une certaine confiance sur le terrain lors des entraînements. Mais avec l’ascension d’Elam, cela pourrait se faire au détriment d’un autre jeune joueur qui a commencé avec ces représentants, Christian Benford. Pour la quatrième fois au cours des cinq derniers entraînements, Benford n’a reçu aucun représentant de l’équipe première avec la défense, ce qui n’est pas un indicateur positif de sa place dans la compétition de départ. Elam et le vétéran Dane Jackson ont partagé leur temps avec l’unité supérieure, comme ils l’avaient fait les jours 4, 5 et 7 du camp d’entraînement.

C’est maintenant au moment du camp que les équipes commencent à bouger dans les compétitions. Comme nous l’avons vu chez le secondeur intermédiaire, les Bills ont probablement réduit leur compétition à deux avec Tyrel Dodson et Terrel Bernard, Baylon Spector n’obtenant plus de temps en équipe première depuis le jour 3. Si cette tendance notable pour Benford se poursuit pour les deux prochaines ou trois jours de camp, il pourrait n’y avoir qu’Elam et Jackson dans la course pour être dans le duo de départ avec le meilleur demi de coin Tre’Davious White.



Le secondeur des Buffalo Bills Tyrel Dodson s’entretient avec l’entraîneur-chef Sean McDermott lors du premier quart contre les Browns de Cleveland au Ford Field la saison dernière. (Tim Fuller / États-Unis aujourd’hui)

Dodson a fière allure contre la course

Parlant de la compétition de secondeur intermédiaire, Dodson a reçu une autre journée en tant que secondeur intermédiaire de l’équipe première, bien que vendredi soir soit venu avec un contexte légèrement différent. Les Bills étaient sans secondeur extérieur partant Matt Milano, qui s’est absenté de la séance avec une douleur générale. Cela a permis à Bernard d’obtenir du temps en équipe première au poste de secondeur extérieur à côté de Dodson. Cependant, lorsque Dodson a été dans l’alignement, la seule chose qui ressort constamment est à quel point il joue avec son instinct contre la course et tire rapidement sur les voies de course pour s’arrêter à ou derrière la ligne de mêlée. Il a regardé la partie de ce point de vue et a une longueur d’avance sur Bernard dans cette catégorie, bien que certaines de ses difficultés au cours des années précédentes dans la formation de départ soient survenues lorsque les équipes l’ont utilisé contre lui avec des passes de jeu. Ce sera le plus gros test de Dodson pour prouver qu’il peut être leur meilleur secondeur cette saison. Il serait juste de s’attendre à ce que les deux joueurs obtiennent du travail lors du premier match de pré-saison de l’équipe le week-end prochain.

Mélangez et assortissez au coin du nickel

Tout comme Milano n’a pas participé à l’entraînement de vendredi, le demi de coin partant en nickel Taron Johnson a fait de même avec une distinction similaire de «douleur générale». Au fur et à mesure que le camp d’entraînement avançait, les Bills ont bricolé avec plusieurs joueurs obtenant du temps à nickel après la première unité. Donc, avec Johnson en congé, cela a permis à bon nombre de ces options de passer du temps avec la première unité. Il était principalement centré sur Siran Neal et Taylor Rapp, avec un peu de Cam Lewis également. Neal, qui est principalement un contributeur des équipes spéciales, est le mieux placé pour le poste de nickel malgré quelques mauvaises réputations au poste dans les matchs au fil des ans. Rapp est une sécurité, et Lewis a joué au nickel et à la sécurité tout au long de sa carrière chez Bills. Le plus naturel à la position des trois est Lewis, bien que si jamais les Bills devaient jouer sans Johnson pendant un match, ce serait une opportunité claire d’impliquer Rapp dans la défense dans un rôle presque à chaque instant. Mais tout cela souligne un point plus important pour leur défense, à savoir que Johnson est peut-être l’un des joueurs partants les plus importants de toute la liste compte tenu de ses compétences, de son impact et de la profondeur derrière lui.

Avant le jour 8 du camp, le centre Mitch Morse n’avait eu presque aucun cliché avec le quart-arrière de réserve Kyle Allen lors des exercices d’équipe, et cela se voyait. Répartis tout au long de l’entraînement, Allen et Morse ont eu un échange bâclé à deux reprises avec Allen directement sous le centre. Plus tard, un coup de fusil de chasse légèrement plus élevé de Morse est passé entre les mains d’Allen pour un autre échappé. Les trois échappés combinés avaient visiblement frustré Morse alors que les deux tentaient de se mettre sur la même page en cas de manque de temps de Josh Allen. Kyle Allen semble être le favori pour être le quart-arrière des Bills contre Matt Barkley en 2023, ce qui signifie que lui et Morse doivent revenir rapidement sur la même page avant l’arrivée de la saison.

Shorter a l’étoffe d’une équipe spéciale potentielle hors concours

Pour la saison à venir, les Bills ont cinq receveurs larges qui constitueront probablement leur rotation principale pour les jours de match, avec Stefon Diggs, Gabe Davis, Khalil Shakir, Trent Sherfield et Deonte Harty de la manière dont ils veulent découper les clichés. Cela laisse de côté la recrue de cinquième ronde Justin Shorter, bien que même dans un cadre d’entraînement, vous pouvez voir le potentiel dans le domaine qu’ils ont probablement le plus aimé de lui – les équipes spéciales.

Ce n’est peut-être pas un contributeur de base en 2023, mais sa combinaison de taille, de force, de vitesse et de blocage sera une poignée pour les unités d’équipes spéciales adverses lorsque les Bills pourront l’intégrer pleinement. Il a l’étoffe d’un excellent artilleur dans les équipes de botté de dégagement et de coup d’envoi et pourrait faire un excellent jumelage avec l’as des équipes spéciales Siran Neal. Shorter a eu un peu de hauts et de bas en tant que receveur, ce qui le gardera probablement à l’écart des snaps en tant que recrue, sauf blessure, mais il peut gagner un maillot les jours de match s’il continue à bien se montrer sur spécial équipes.

Non-participants au jour 8 : LB Matt Milano (douleur générale), NCB Taron Johnson (douleur générale), WR Isaiah Coulter (genou), WR Bryan Thompson (commotion cérébrale), DE Von Miller (genou, PUP), DT Jordan Phillips (épaule, PUP), LB Tyler Matakevich (veau, PUP)

(Photo du haut de Josh Allen : Ben Green / Buffalo Bills)