Observation d’un requin dans le Devon

Un ÉNORME aileron de « requin » a été repéré sortant de l’eau près de l’endroit où un couple venait de se trouver.

Billy Mole et sa partenaire Meg O’Beirne étaient allés à Littlecombe Shoot, Devon, avec leur chien Baloo qui semblait les avertir du danger possible.

Billy et Meg ont repéré ce qui semble être un aileron de requin sortant de l’eau au large de Littlecombe Shoot dans le Devon Crédit : BPM

Meg faisait du paddleboard dans la mer avec Billy nageant près d’elle quand ils ont vu l’aileron près de l’endroit où ils venaient d’être.

Billy a déclaré: « L’eau était glaciale mais j’aime vraiment la sensation de fraîcheur, alors cela ne m’a pas empêché de nager rapidement pendant qu’elle pagayait.

« Notre chien Baloo nage habituellement à mes côtés aussi, bien que cette fois-ci, elle ne vienne pas aussi loin que moi et continue de tourner en rond et de se tenir sur le rivage en pleurnichant.

« Je pensais que c’était inhabituel à l’époque et je me demande maintenant si elle pouvait sentir quelque chose dans l’eau et essayait de nous ramener à l’intérieur. »

Billy a ajouté qu’il avait nagé pendant environ 20 minutes avant de retourner à la plage pour réconforter une Baloo inquiète et essayer de la faire se baigner à nouveau.

Bien que le chien soit retourné dans la mer, elle ne s’aventurerait pas en eau profonde, alors Billy a décidé de nager seul un peu plus longtemps.

Peu de temps après, le couple est sorti de la mer pour prendre un déjeuner.

Billy a déclaré: « Nous étions assis en train de manger un sandwich et avons remarqué quelque chose de couleur sombre dans l’eau, il ne bougeait pas de haut en bas comme quelque chose qui flottait au-dessus de l’eau et vous pouviez voir que c’était quelque chose de forme triangulaire qui sortait.

« Nous sommes descendus sur le rivage pour voir de plus près et avons pu voir que c’était une nageoire dorsale dans l’eau, nous étions complètement incrédules car c’était à peu près exactement là où nous venions d’être dans l’eau. »

« C’était une chose incroyable à voir et je n’ai pas vraiment eu peur à l’idée qu’il aurait pu être dans l’eau avec nous, j’étais en admiration devant cela et même une semaine plus tard, je ne peux pas croire ce que nous avons vu.

« Ce n’est qu’après l’avoir regardé ensemble en silence pendant un moment que j’ai pensé à prendre des photos et une vidéo pour montrer aux gens.

« Peu de temps après, il a disparu mais a ensuite réapparu plus loin sur la plage, les oiseaux le suivaient, il avait donc manifestement trouvé du poisson à manger là-bas.

« Je ne crois pas que ce soit une espèce dangereuse, elle devait être à proximité de nous au moment où nous nageions et a décidé de ne pas s’approcher et je ne pense pas que cela me dissuadera d’aller nager de si tôt. «

Plus tôt ce mois-ci, un redoutable requin de 10 pieds, pesant plus de 17 pierres, a été retrouvé au large de Lyme Regis, dans le Dorset.

Le pêcheur Barry Trevett, de Sidmouth, Devon, a déclaré que le requin tigre de sable à petites dents semblait être mort de causes naturelles.

Il s’agit du troisième découvert au large des îles britanniques en deux mois, ce qui a amené les experts à croire qu’ils pourraient se propager dans nos eaux qui se réchauffent.

En mars, une plus petite s’est échouée sur la plage de Lepe, à Hants, considérée comme la première des espèces dociles jamais enregistrée en Grande-Bretagne.

Le même mois, un «énorme» requin a été aperçu en train de nager autour du port de St Ives à Cornwall.

Les experts l’ont identifié comme un requin pèlerin, qui peut mesurer jusqu’à 45 pieds de long.

Le Wildlife Trust décrit le requin pèlerin comme un « gentil géant » et ils ne sont généralement pas connus pour être agressifs envers les humains.

Cependant, le Trust conseille à quiconque rencontre un requin pèlerin dans l’eau de lui laisser suffisamment d’espace car sa taille peut le rendre dangereux.

Le site Web du Trust déclare : « N’oubliez pas que les requins peuvent être imprévisibles.

« Si vous nagez avec les requins, restez en groupe et restez à au moins 4 m de chaque requin.

« Vous ne devriez jamais toucher le requin. »

En février, des craintes ont été suscitées qu’un grand requin blanc pourrait traquer la côte britannique après qu’une nageoire dorsale géante a été repérée au large de la côte de Cornouailles.

La naturaliste et observatrice de requins Hayley Bisofsky-Pope a déclaré: «Ce n’est certainement pas un requin-taupe commun, un pèlerin ou un requin-renard. C’est excitant et terrifiant dans des mesures égales.

« Je le dis depuis un moment que cela n’a aucun sens pourquoi nous n’avons pas de grands blancs ici.

« Nous avons une température de la mer favorable, un bon stock de poisson et un approvisionnement frais en phoques. S’il s’agit d’un blanc, nous commencerons à voir son impact sur la population de phoques.

D’autres experts ont déclaré que de grands Blancs pourraient remonter de la Méditerranée.

Et en juillet, une femme a été mordue à la jambe par un requin bleu alors qu’elle faisait de la plongée avec tuba au large de Penzance.